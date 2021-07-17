AKP'li Mahir Ünal: Sosyal medyada dezenformasyonla mücadeleye ilişkin bir yasal düzenleme kaçınılmaz

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği sosyal medya platformlarındaki dezenformasyona karşı çalışma başlattıklarını söyledi. Ünal, "Dezenformasyonla mücadeleye ilişkin bir yasal düzenleme kaçınılmaz" dedi.

Mahir Ünal, AKP'nin sosyal medyada dezenformasyona karşı başlattığı çalışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ünal, AB'nin internet ortamına ilişkin iki temel kırmızı çizgisi olduğuna dikkat çekerek, "Bunlar terörle mücadele ve dezenformasyonla mücadele. Dezenformasyonla mücadele, terörle mücadele kadar önemli. Çünkü biz terörü silahlı şiddete dayalı bir yapı olarak anlayamayız. Terörün ortak amacı kaos oluşturmak, 'düzen' fikrini ortadan kaldırmaktır.



Bugün dezenformasyon dediğimiz ve inşa edilmiş sahte gerçeklik üzerinden toplumlar üzerinde çok ciddi anlamda bir algı operasyonu yapılıyor. O yüzden AB bu dezenformasyonla mücadeleye çok büyük bir önem atfediyor. Bu yönde de hem Almanya'da hem diğer ülkelerde dezenformasyonla mücadele anlamında yapılmış önemli yasal düzenlemeler var. Sosyal medya yalanları, sosyal medyada oluşturulmak istenen sahte gerçeklikle ilgili ciddi düzenlemelere gidiyor" diye konuştu.

"Sosyal medya yasasını çıkardık"

Daha önce çıkarılan sosyal medya düzenlemesini hatırlatan Ünal, "Türkiye’de sosyal medya yasasını çıkardık. 'Gelmeyecekler, temsilcilik açmayacaklar' dedikleri bütün sosyal medya platformları Türkiye’de temsilciliklerini açtılar. Bu bir ayağı işin. 'Sosyal medya' dediğimiz, Twiter ve diğer platformlar bunlar verici sağlayıcılar. Dolayısıyla veri sağlayıcılar kendilerini tarafsız platformlar olarak nitelendiriyorlar. Ama bu tarafsız platformlarda paylaşılan yalan haberlerin de orada oluşturulan dezenformasyonun ortaya koyduğu bir terör biçimi var.



Ve bununla bütün dünya mücadele ediyor. Milyonlarca öğrenci sınava girmeden bir gün önce bir yalan haber ortaya atılıyor ve sınava girecek bütün öğrencilerin psikolojisini etkileyecek bir algı operasyonu yapılıyor. Bununla mücadele etmek durumundayız. Bu sadece bir örnek" değerlendirmesinde bulundu.

"Erken seçim beklentisi yanlış"

Erken seçim tartışmalarına da değinen Ünal, "Cumhurbaşkanımız her seferinde altını çizerek seçimin Haziran 2023’te zamanında yapılacağını ifade ediyor. Şimdi AK Parti’nin sahada faaliyetleri üzerinden erken seçim iddiası son derece yanlış. Çünkü; AK Parti seçimden seçime sahada olan bir siyasi hareket değil.



AK Parti sürekli olarak halkla ilişki içerisinde olan, seçmeniyle ilişki içerisinde olan, gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla, ana kademesiyle sürekli sahada olan bir siyasi hareket. Dolayısıyla AK Parti’nin saha çalışmaları üzerinden bir erken seçim beklentisi son derece yanlış. Türkiye’de erken seçim söz konusu değil" dedi. (DHA)