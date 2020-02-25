AKP'li Mahir Ünal: Kılıçdaroğlu'nun söylemleri alçakça, pespaye ve müptezel

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) yönelik “Hakimler ve Savcılar Alçak Kurulu diyelim artık. Gezi Parkı davasında beraat veren yargıç hakkında soruşturma açıyor” sözlerine yanıt verdi. Ünal, “Kılıçdaroğlu’nun söylemleri alçakça, pespaye ve müptezeldir” dedi.

NTV yayınına katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, gündemdeki konular değerlendirdi.

“HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Millet İttifakı’na daha şeffaf bir işbirliği yapalım çağrısı yaptı. Sizce bu ittifakın geleceğini nasıl etkiler?” sorusu üzerine Mahir Ünal, “CHP’nin HDP’leşmesi CHP için de çok büyük bir sorun oluşturuyor. İYİ Parti için de bu sıkıntılı bir süreç yaratıyor. Bugün Devlet Bey (MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli), artık bu ilişkiyi resmileştirin diyerek nikah benzetmesi yaptı” yanıtını verdi.

"Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi itibarsızlaştırmaya çalışıyor"

CHP’de kongre süreci nedeniyle sıkıntılar yaşandığını belirten Ünal, “CHP’nin kongreye giderken kendi içinde yaşadığı sıkıntılar, özellikle Muharrem İnce’nin açıklamalarına baktığınızda bunları görüyoruz. Bütün bunlar Millet İttifakı’nda ciddi bir çatırdama sorunu yaratıyor” diye konuştu.

“Bugün Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarına baktığınızda siyasetin nasıl pespayeleştiğini görüyoruz” diyen Ünal, şöyle devam etti:

“Kılıçdaroğlu’nun 17-25 Aralık’ta yaptığı konuşmalara bakın. Bir yandan Gezi bir yandan 17-25 Aralık konularını ısıtıp getiriyor. Bugün ‘Hakim ve Savcılar Alçaklık Kurulu’ dedi, ben tenzih ediyorum, hukukçu arkadaşlar FETÖ’ye yönelik çok önemli bir mücadele verdi. Bugün Hakimler ve Savcılar Kurulu’na talimat verildiği yalanını söyledi. Sistematik olarak yalan söylemeniz bununla ilgili size dava açılması, hakim ve savcıları namussuzlukla suçlamanız siyaset değildir. Sürekli iç ve dış politikada Türkiye’yi itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu’nun söylemleri alçakça, pespaye ve müptezeldir.”

"Millet ittifakı sürdürülebilir değil"

Kılıçdaroğlu’nun Gezi Parkı eylemleriyle ilgili davada beraat ettikten sonra 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir soruşturmada tutuklanana iş adamı Osman Kavala’yla ilgili sözlerini de eleştiren Mahir Ünal, “Osman Kavala gibi bir insanı devletin meşruluğunu sorgulamak için kullanırsanız sizin hangi tabanınız devlete güvenecektir. Kılıçdaroğlu’nun yapmaya çalıştığı vatandaşın devlete olan güvenini sarsmaktır” dedi.

CHP ve İYİ Parti’nin kurduğu Millet İttifakı’nın sürdürülebilir durumda olmadığını savunan Ünal, “Şu anda görülen şey şu. İYİ parti bu durumdan son derece rahatsız, CHP Pervin Buldan’ın açıklamalarından dolayı köşeye sıkışmış durumda. Görülen o ki Millet İttifakı artık sürdürülebilir değil. Biz millet, bayrak, vatan, devlet konusunda hassasiyeti olan herkesle bir aradayız. Yerli ve milli duruşu olan birtakım emperyal güçlerin distribütörlüğünü yapmayan herkes bizim ittifakımızdır” ifadelerini kullandı.