AKP'li Mahir Ünal'dan Boğaziçi açıklaması: Hukuki ya da yasal bir sorun var mı? Yok

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı kararnamesiyle atanan rektör Melih Bulu'nun tepki görmesine ilişkin; "Hukuki ya da yasal bir sorun var mı? Yok; Boğaziçi ismini lekelememek lazım." dedi.

Ünal, gündemdeki darbe tartışmalarıyla ilgili "Birileri hâlâ darbenin çözüm olacağına inanıyor. Türkiye’de darbe mekaniği bitmiştir." ifadelerini kullandı.

Ünal CNN TÜRK’te Ankara Temsilcisi Dicle Canova’nın sorularını yanıtladı.

Açıklamalarından satır başları şöyle:

Darbe tartışmaları

"Birileri hâlâ darbenin çözüm olacağına inanıyor. Türkiye’de darbe mekaniği bitmiştir.

"Sürekli huzursuzluk yaratmaya çalışıyorlar."

"CHP içinde destekleyen yüzlerce açıklama var."

Boğaziçi'ne atanan rektör tartışması

"Hukuki ya da yasal bir sorun var mı? Yok."

"HDP’den vekil olup dönen birine itiraz etmezlerdi."

"Boğaziçi ismini lekelememek lazım."

"Gözaltına alınan 17 kişiden sadece 2’si öğrenci."

"CV’sine baktığınızda son derece yetkin bir kişi."

Erdoğan - Bahçeli görüşmesi

"Gündemlerinde ne olduğu konusunda açıkçası bir şey söyleyemem ama bu bir nezaket ziyaretiydi. "