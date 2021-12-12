AKP'li Mahir Ünal'dan 'barınamıyoruz' eylemindeki gözaltılara ilişkin açıklama

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 'Barınamıyoruz' eylemi yapmak isteyen öğrencilerin Ankara’da gözaltına alınmasına ilişkin, "Savcı talimatıyla toplam 12 şahsa yakalama işlemi yapılmıştır. Burada eğer hukuk devletinden bahsediyorsak ve hukukun önünde herkesin eşit olduğunu söylüyorsak burada savcının kararını uygulayan kolluğa dönük herhalde bir suçlama getirmemiz söz konusu olamaz" dedi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Ankara Valiliği’nin bu yasaklama eylemi bir; hak ihlalidir. İki; keyfidir. Üç; hukuka aykırıdır" diye konuştu. İyi Parti Grup Başkanı Müsavat Dervişoğlu da "40 genç arkadaşımız Ankara'ya gelse kıyamet kopmayacak Mahir Bey" dedi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise "90'ı aşkın gözaltı var" bilgisini verdi.

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TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçesi üzerine görüşmeler devam ediyor. Genel Kurul’da söz alan CHP, HDP ve İyi Parti'nin grup başkanvekilleri, 'Barınamıyoruz' eylemi için Ankara’ya gelen üniversite öğrencilerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Mahir Ünal, İyi Parti adına konuşan Koray Aydın'ın kamu-özel iş birliği projeleri hakkındaki eleştirilerine ilişkin, "Yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilen bütün projelerde Türkiye Cumhuriyeti devleti mahkemeleri görevli ve yetkilidir, bunu defalarca açıkladık. Ama dış finansman kullanıldığı takdirde, 4749 sayılı Kanun uyarınca imzalanmakta olan, Hazine ve Maliye Bakanlığı, görevli şirketler ve kredi verenlerin taraf olduğu borç üstlenim anlaşmalarında ise İngiliz mahkemeleri yetkilidir, tahkim yeri Londra'dır. Şimdi, bunu çarpıtıp sanki yap-işlet-devret modelinde Londra mahkemeleri ve dolar bazlı bir işlem hacmi söz konusuymuş gibi ifade edilmesi doğru değil" dedi.

"12 şahsa yakalama işlemi yapıldı"

Ünal, gözaltına alınan öğrencilere ilişkin de şunları söyledi:

"İzmir iline dönmeye ikna edilmiş ve yasaklama kendilerine hatırlatılmış. Ancak İzmir istikametine doğru dönüş yoluna geçtiği esnada, araçta bulunan şahısların araç şoförünü darp etmesi ve araçtan inerek yolu trafiğe kapatmaları neticesinde savcı talimatıyla toplam 12 şahsa yakalama işlemi yapılmıştır. Şimdi, burada eğer hukuk devletinden bahsediyorsak ve hukukun önünde herkesin eşit olduğunu söylüyorsak burada savcının kararını uygulayan kolluğa dönük herhalde bir suçlama getirmemiz söz konusu olamaz. Burada bizi, öğrencilere karşı baskı yapan totaliter bir yaklaşım suçlaması uğruna hukuk devletini katletmeye... Ve beraat-i zimmet asıldır, evet ama öncelikli olarak, bu hukuki ve yargı sürecini de takip ederek, kendi devletimize, kolluğumuza, yargımıza güvenerek doğru bilgiyi alıp insanlarımıza doğru bilgi edinme hakkını sunmamız gerekiyor."

Beştaş: Valiliğin öğrencilerin etkinliğini yasaklaması hukuk dışıdır

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise "Anayasa'ya göre, valiliğin öğrencilerin etkinliğini yasaklaması hukuk dışıdır, bu demokratik bir tepkidir. Bir değil, iki değil, yüz değil, bin değil, her gün valilikler AKP'nin il başkanları gibi muhalefetin yaptığı etkinlikleri yasaklama kararı alıyorlar. Ve hukuk devletinde polislerin öğrencilerin kolunu kılması gibi bir usul mü var? Öğrencilere işkence yapmak gibi bir usul mü var? Burada kanuna uygun, Anayasa’ya uygun bir protesto eylemine gelen öğrencilere işkence yapılmıştır, yolları kesilmiştir ve şu anda gözaltındadırlar. Kol kırık, kafa kırık, darp edildikleri için açıklamada Sayın Ünal'a bu bilgi verilmiş, 'Onlar mukavemet etmiş' denmiştir, zaten başka ne diyecekler? 'Biz öğrencileri durdurduk, onları dövdük' diyemeyeceklerine göre valiliğin kararıdır yasa dışı olan" diye konuştu.

Ünal da "Bu ülkede valiler devletin valileridir. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre kamu düzeni sağlamak adına bu izni verecek ya da vermeyecek olan valilere ‘AK Parti'nin il başkanı gibi’ denmesini de burada kınıyorum efendim" savunması yaptı.

Dervişoğlu: 40 genç arkadaşımız Ankara'ya gelse kıyamet kopmayacak

İyi Parti Grup Başkanı Müsavat Dervişoğlu da şunları söyledi:

"Tabii, bir kentin girişinde bir aracın içindekilerin ne yapacaklarını önceden nasıl kestirdiler, ne tür bir istihbari veri var onu ben bilmiyorum ama bu ülkede 'seyahat etme hürriyeti' diye bir şey de var, o ayrıntı biraz eksik kaldı. 40 genç arkadaşımız Ankara'ya gelse kıyamet kopmayacak Mahir Bey, yani bu insanlar buraya gelir. Bu arkadaşlarla, bu genç kardeşlerimizle hayatlarının baharında devletin inatlaşması hali siz de ben de biliyoruz ki olumlu sonuçlar vermiyor. Otobüsle Ankara'ya protesto yapmaya gelenlerin gözaltısıyla ilgili bilgi verdiniz ama sosyal medyada paylaşımlarda bulunduğu için gözaltına alınmış arkadaşlarımızla ilgili herhangi bir bilgi vermediniz. Ben zatıalinizden hassaten onu da istirham ediyorum. Arif Kocabıyık hangi saikle gözaltına alınmıştır? Bu hususla alakalı da hükûmet olarak destek ve katkılarınızı bekliyorum."

Tanal: Hak ihlalidir, keyfidir, hukuka aykırıdır

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da "Geçmişte barolar Ankara'ya yürüyüş yaparken, Ankara'ya gelirken yine aynı, benzer şekilde Ankara Valiliği Ankara'ya girişin yasak olduğuna ilişkin karar aldı. Bununla ilgili olarak bunun yasaya, kanuna, Anayasa’ya aykırı olduğuna ilişkin Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdum. Kamu Denetçiliği Kurumu verdiği kararla bir, şiddetsiz; iki, silahsız; üç, demokratik hakkı kullanmanın bir anayasal hak olması nedeniyle 'Baroların Ankara'ya girişinin Valilik tarafından yasaklanması bir keyfiliktir, hukuka aykırıdır, hak ihlalidir' dedi. Bu karardan hareketle öğrencilerin Ankara'ya gelişi... Ne diyorlar? 'Barınamıyoruz' diyorlar, 'açız' diyorlar, 'yoksuluz' diyorlar, 'borçluyuz' diyorlar, 'Onurlu bir yaşam istiyoruz' diyorlar ve bunu söylemek suç değil, bunu söylemek kanun dışı değil; şiddeti çağrıştırmıyor, demokratik bir haktır. Bu sebepten dolayı Ankara Valiliği’nin bu yasaklama eylemi bir; hak ihlalidir. İki; keyfidir. Üç; hukuka aykırıdır" diye konuştu.

"90'ı aşkın gözaltı var"

Beştaş, tekrar söz alarak şunları söyledi:

"Sadece kayıtlara geçsin. Sayın Başkan, şu anda ben de bilgi aldım. 90'ı aşkın gözaltı var. Bir kısmı Ankara Emniyeti’nde, bir kısmı da devlet hastanesinde ve öğrenciler bugün serbest kalırlar muhtemelen. Onlardan dinleriz, şoförü kim darp etmiş, polisler onlara nasıl davranmış. Burada yaşıyoruz ama Ankara Valisi demokratik protesto hakkını engellemekle suç işliyor, hukuk devletine aykırı bir durum."