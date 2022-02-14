AKP'li Mahir Ünal: Bu zamları devlet yapmıyor; uluslararası piyasalardan gelen zamlar bir süredir yansıtılmaya başlandı

“Bu zamları devlet yapmıyor”

Pandeminin başından itibaren doğalgaza ve elektriğe sübvanse getirdiklerini doğalgazın yüzde 75’ini, elektriğin de yüzde 50’sini yaklaşık 2 yıl boyunca devletin sübvanse ettiğini ifade eden Ünal, “Almanya elektrik ve doğalgazda sübvanseye gitmedi ama biz yaklaşık 165 milyarlık sübvanse oluşturduk. Bu zamları devlet yapmıyor. Uluslararası piyasalardan gelen zamlar bir süredir yansıtılmaya başlandı. Bunun karşılığında ne yaptık. Asgari ücrette yüzde 50'ye varan bir artış yaptık. Yaşadığımız sorunlar pandemiden ve küresel anlamdaki ekonomik daralmadan kaynaklı bir durum. Bugün hiper enflasyon ABD'nin yaşadığı bir sorun değil mi?” diye sordu.