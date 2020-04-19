AKP'li Mahir Ünal belediyelerin ekmek dağıtımına 'paralel yapı' demişti; Kayseri'de zabıta ekipleri ekmek dağıtıyor!

İçişleri Bakanlığı'nın 16 Nisan Cuma günü 31 ilde sokağa çıkma yasağına ilişkin valiliklere gönderdiği genelgede, ekmek dağıtımının sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından dağıtılacağını duyurmasına karşın, AKP yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, resmi Twitter hesabından, zabıta ekiplerinin vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşıladığı paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde ekmek dağıtımına ilişkin olarak, "Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Vali ve Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, bu planda il/ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecek. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek." ifadeleri kullanılmıştı.

CHP'li pek çok belediye, ekmek dağıtımının engellendiğini belirtmiş, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise "Yardım yapmamız, bizzat Erdoğan tarafından önleniyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 19 Nisan Pazar günü saat 13.57'de Twitter hesabından, "İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile hafta sonu için 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı süresince Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri mahalle mahalle gezerek vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını Kent Ekmek’in ürettiği ekmekle karşıladı." paylaşımıyla, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine rağmen dağıtımı belediye tarafından yaptığını resmi bir şekilde açıkladı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise konuyla ilgili olarak, "Anadolu'da 'ayrı baş çekmek' deyimi vardır. Bunun devletteki karşılığı paralel yapıdır." demişti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ekmek dağıtımına ilişkin paylaşımı şu şekilde: