AKP'li Kurtulmuş'tan "Türkiye için sopa ve havuç yaklaşımı belirleyeceğiz" diyen AB Konseyi Başkanı Michel'e tepki

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş , Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel' in açıklamalarına ilişkin, "Michel gibilerine hatırlatırız, hadlerini bilsinler. Türkiye, ne sopayla korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye karşı havuç-sopa yöntemine başvuracaklarını söylemiş. Michel gibilerine hatırlatırız, hadlerini bilsinler. Türkiye, ne sopayla korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir."

Ne olmuştu?

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michael, 24-25 Eylül'de yapılacak zirvede Türkiye için bir "havuç ve sopa" yaklaşımı belirleyeceklerini söylemişti.

Avrupalı haber ajanlarına açıklamalarda bulunan Michel, Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili olarak, "Dış politikamız için gerekli araçları belirleyeceğiz; bir havuç ve sopa yaklaşımı. Yani ilişkileri iyileştirmek için hangi araçları kullancağımızı, eğer bize saygı gösterilmezse hangi araçları kullanacağımızı seçeceğiz" dedi. Michel, "Bize saygı gösterilmesini istiyoruz" diye konuşmuştu.

Zirveden önce Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Malta'yı ziyaret edecek olan Michel, Doğu Akdeniz'deki ülkelerin ve NATO üyelerinin katılacağı bir uluslararası konferans düzenlenmesini de önermişti. Michel, bu konferansta Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları, enerji, göç ve güvenlik gibi konuların konuşulabileceğini ifade etmişti.

TIKLAYIN - Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel: Türkiye için sopa ve havuç yaklaşımı belirleyeceğiz