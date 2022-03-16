AKP'li Kurtulmuş'tan seçim kanunu eleştirlerine yanıt: Demokratik anlamda Türkiye'nin bir kazanımı

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesinin teklif olarak hazırlanması, demokratik anlamda Türkiye'nin bir kazanımıdır" dedi.

A Haber'e konuşan AKP'li Kurtulmuş, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Kurtulmuş, AKP ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan Milletvekili Seçimi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin muhalefetten gelen eleştirilere yanıt verdi. Kurtulmuş, "Seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesinin teklif olarak hazırlanması, demokratik anlamda Türkiye'nin bir kazanımıdır. Seçim barajının düşmüş olması, daha fazla partinin bu çoklu yarışa katılmasına bir katkıdır." dedi.

Yurt dışının ayrı bir seçim bölgesi olarak kabul edilmesinin de teklif hazırlanırken konuşulduğunu, ancak teklifte bunun yer almadığını aktaran Numan Kurtulmuş, yurt dışındaki vatandaşların temsilinde en ufak bir problem bulunmadığını söyledi.

"Kimsenin kimseyi kandırmasına gerek yok"

Partilerin açık ve net, niçin ittifak yaptıklarını halka anlatarak iş birliği yapmalarından asla rahatsızlık duymayacaklarını belirten Kurtulmuş, "Bu altılı ittifak, eğer HDP oyları olmazsa seçim yarışında, yarışın ortağı dahi olmalarının mümkün olmadığını biliyor. Dolayısıyla burada en büyük zorluk da bu ittifakın en görünen ucunda olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun üzerinde, yani hem bu HDP'nin seçmen kitlesini kendi etrafında, yani bu ittifak etrafında toplamayı başaracaklar hem de HDP'nin terör örgütü ile olan irtibatını, terör örgütünün HDP üzerindeki gölgesini ittifakın üstüne yansıtmayacaklar. Çok zor bir iştir." şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretinde, Diyarbakır annelerini ziyaret etmesinin herkes tarafından beklendiğini söyleyen Kurtulmuş, "HPD ile olan ilişkilerindeki hassasiyet Sayın Kılıçdaroğlu'nun gidip orayı ziyaret etmesini dahi mümkün kılmamıştır." yorumunu yaptı.

Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı yönünde tartışmaların hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, karşılarındaki bu ittifakın en temel eksikliklerinden birinin, adaylarının bulunmaması olduğunu öne sürdü.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Millet İttifakı'nın, "politik tabanı olmayan, arkasında bir parti bulunmayan, siyasi profili düşük bir aday üzerinden seçime girebileceğini" iddia etti.

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