AKP’li Kurtulmuş’tan muhalefete 28 Şubat çağrısı: Adam akıllı bir 28 Şubat eleştirisi yapın, bütün antidemokratik uygulamaları telin ettiğinizi söyleyin

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "28 Şubat geliyor, şimdi o 28 Şubat'ta toplanacak olan o muhalefet partilerine buradan tavsiye ediyorum; adam akıllı bir 28 Şubat eleştirisi yapın, o gün 'Türkiye demokrasisine sözümüz var' diyerek ortaya çıkın ve bütün antidemokratik uygulamaları telin ettiğinizi söyleyin" dedi.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep’te Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve eski Milli Eğitim Bakanı Mehmet Vehbi Dinçerlerin isminin verildiği spor salonunun açılışına katıldı. Kurtulmuş, açılış töreninde konuştu ve 28 Şubat’ta bir araya gelecek olan muhalefet partilerine seslendi.

Kurtulmuş, şunları söyledi:

"28 Şubat geliyor, şimdi o 28 Şubat’ta toplanacak olan o muhalefet partilerine buradan tavsiye ediyorum; adam akıllı bir 28 Şubat eleştirisi yapın, o gün ‘Türkiye demokrasisine sözümüz var’ diyerek ortaya çıkın ve bütün antidemokratik uygulamaları telin ettiğinizi söyleyin. 15 Temmuz’da son örneğini gördüğümüz emperyalistlerin uşağı, eli maşalı birtakım çevrelere bir daha fırsat vermeyeceklerini açıkça ortaya koysunlar."

Kurtulmuş, 2023 seçimleriyle birlikte daha güçlü bir Türkiye oluşturulacağını dile getirdiği konuşmasına şöyle devam etti:

"Az kaldı, 2023’te daha güçlü bir Türkiye’yi hep beraber kuracağız"

"Güçlü olmak zorundayız, iki ayağımızda yere sağlam basacak. Hem ekonomide güçlü olacağız hem siyasette hem de Türkiye’ye karşı oynanan oyunların hepsini gerisin geriye çevireceğiz. Büyük milletlerin ancak büyük hedefleri olan milletler olduğunu da asla unutmayacağız.

2023 tesadüfen dile getirilmiş bir hedef değildir. Yine 2053 ve 2071’de tesadüfen dile getirilmiş bir hedef değildir. Bu tarihlerin hepsi milletimizin ortak tarihidir ve bu ortak tarihlerimizle daha güçlü bir Türkiye hedefi için yürümek hepimizin ortak sorumluluğudur.

Az kaldı, 2023’te daha güçlü bir Türkiye’yi hep beraber kuracağız. 2023’te Gaziantep Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı büyük bir güçle destekleyecek ve yeniden Cumhurbaşkanı seçecek."

Kurtulmuş, konuşmasının ardından törene katılanlar ile kurdelesini kestiği salonda incelemeler yaparak, öğrencilerin sportif faaliyetlerini izledi. (DHA)