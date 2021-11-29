AKP'li Kurtulmuş’tan Kılıçdaroğlu’na: Özür dileyin, arkasından istiyorsanız helalleşmenizi yapın

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'helalleşme' çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Sadece oy almak için bazı çevrelere göz kırpmak asla ve asla samimi bir davranış olarak görülmez. Özür dileyin, arkasından istiyorsanız helalleşmenizi yapın" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Genel Başkan Yardımcısı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Eğitim ve İstişare Kampı'nın açılışına katıldı.

“Özür dilemek o kadar mı zordur?”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısını hatırlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bakmayın 'helalleşme' adı altında birtakım toplumun geniş Muhafazakâr kesimlerine göz kırpan siyasetçinin sözlerine hiç aldanmayın. Eğer helalleşme istiyorsanız; hadi tek parti dönemi mayınlı bir alan, oraya girmeyin; ama CHP'nin 1946'dan bu yana toplumun farklı kesimleri ile karşı karşıya geldiği konulardan özür dilemek o kadar mı zordur? Önce bir özür dileyin. 1960 darbesi öncesi sokakları karıştırarak, başbakan idam edildikten sonra siyasi memnuniyetlerini her platformda dile getirenler CHP'liler değil miydi? 28 Şubat sürecinde Ankara'daki üniversitede başörtülü kıza müsemma gösteremeyen, binlerce başörtülüyü kapının önüne koyan, üniversitelerde ikna odaları kuran faşist Almanya'nın faşist uygulamalarını ortaya koyan CHP'nin insanları değil miydi? 27 Nisan muhtırası sırasında 'CHP mitingleri' diyerek ortaya çıkıp, 'ordu göreve' diyerek askeri kışkırtan CHP'nin zihniyeti değil miydi? Gelin bunlardan özür dileyin. Daha yakın zamanda, eski bir bakanınınız, 'ben başörtülü birinin hakim, savcı olarak girdiği mahkemede yargılanmak istemem' diyecek kadar faşist bir zihniyeti ortaya koyduğunu görmediniz mi? Daha dün belediye başkanının 'yabancıya suyu şu kadara satarım', 'yabancıya nikahı şu kadara kıyarım' diyecek kadar Almanya'nın, Avusturya'nın aşırı sağcı faşist partilerinden ileri bir zihniyeti ortaya koyduğunu duymadınız mı? Buyurun özür dileyin. Samimiyet; insanın yaptığını, samimi şekilde itiraf etmesinden geçer. Sadece oy almak için bazı çevrelere göz kırpmaksa asla ve asla samimi bir davranış olarak görülmez. Özür dileyin, arkasından istiyorsanız helalleşmenizi yapın. Ama bu millet Cumhuriyet Halk Fırkası'nın zihniyetinin böyle olduğunu bildiği için hep hesaplamayı sandıkta yapmış ve sittin senedir Cumhuriyet Halk Fırkası'nı muhalefete mahkûm etmiştir."

“IMF memuru, Türkiye'nin maliye bakanından daha meşhurdu”

Kurtulmuş, milli imkanlar ile ayağa kalktıklarını, kalkmaya da devam edeceklerini vurgulayarak, "Bu zihniyet, Türkiye'nin hiçbir alanda gelişmesine katkı sunmamıştır. 'Bizim üretmemize gerek yok ki, nasılsa elin oğlu üretiyor, onların ürettiklerini biz de kullanırız', bugün de bu fikri dile getirenler var. Dünyayı görüyorsunuz; önümüzdeki 10 yıllar enerji alanında, su alanında, gıda alanında, özellikle de siber güvenlik alanında muazzam bir mücadelenin olacağı var. Bu milletin milli imkanları ile ayağa kalkıyoruz, kalkmaya da devam edeceğiz. Daha çok üreteceğiz, daha çok büyüyeceğiz. Bir milyon dolarlık bir kredi almak için 90'ların hemen sonunda Türkiye'nin IMF kapısında kuyruğa girdiğini, el avuç alıp dilendiğini dün gibi hatırlıyoruz. IMF memuru, Türkiye'nin maliye bakanından daha meşhur adamdı. Gelir ve dizayn etmeye çalışır ve giderdi" ifadelerini kullandı.