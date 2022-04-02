AKP'li Kurtulmuş'tan 2023 mesajı: Özümüz, sözümüz bir olacak; insanlara mütevazı bir şekilde davranacağız

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Ekonomisi, siyaseti, teknolojisi, eğitimi güçlü, hepsinden önemlisi devletle milletin bir arada olduğu, bütünleştiği, demokrasisinin, katılımcılığının güçlü olduğu bir büyük Türkiye idealimiz var. Bu idealden vazgeçersek pusulamızı kaybederiz" dedi. Kurtulmuş, gelecek yıl yapılacak seçimlerle ilgili de "Özümüz, sözümüz bir olacak. İnsanlara mütevazı bir şekilde davranacağız" dedi.

Diyarbakır'da partisinin genişletilmiş il danışma meclisi toplantısına katılan AKP'li Kurtulmuş, bölgede huzur, kardeşlik ve barış iklimi olduğunu söylerken, "Allah bu iklimi kıyamete kadar yaşamayı bu millete nasip etsin. Bu iklimin sürdürülebilmesi için kararlılıkla mücadele etmek AK Parti kadrolarının birinci vazifesi. Bu vazifeyi en güçlü şekilde yerine getireceğinizden şüphem yok" diye konuştu.

Diyarbakır'daki değişimi gördüklerini, bunların zihniyet değişimiyle sağlandığını savunan Kurtulmuş, "Türkiye'nin bu imkanları vardı da niye daha önceki dönemlerde bunlar yapılamadı? AK Parti'nin en büyük başarısı zihniyet değişimini gerçekleştirmiş olmasıdır. AK Parti geçmiş dönemlerdeki ret, inkar ve asimile politikalarını bir kenara bırakıp, bu ülkenin 84 milyon vatandaşının bir, beraber ve kardeş olduğunu bilen bir inançla yola koyuldu ve onun için bu hizmetler yapılabildi" ifadelerini kullandı.

"Büyük Türkiye idealimiz var"

Siyasetteki en kötü şeyin, nereden geldiğini unutup nereye gideceğinin farkına varmamak olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti sadece bir siyasi parti değil aynı zamanda büyük bir davanın adıdır. Bu anlamda geçmişten geleceğe doğru bir büyük yürüyüşün adresidir. Davanın iki ayağı var. İkisi de çok sağlam basacak. Birincisi yeniden güçlü Türkiye idealine sahip olmak. Ekonomisi, siyaseti, teknolojisi, eğitimi güçlü, hepsinden önemlisi devletle milletin bir arada olduğu, bütünleştiği, demokrasisinin, katılımcılığının güçlü olduğu bir büyük Türkiye idealimiz var. Bu idealden vazgeçersek pusulamızı kaybederiz. İkincisi ise yeni ve adil bir dünya kurma konusundaki kararlılığımız ve mücadelemiz. Dünyada yeni bir adil dünya sistemi kurulması ihtiyacı her vesileyle ortaya çıkıyor. İşte son Ukrayna krizi. Bu krizle dünyada yeni bir sistem kurulma mecburiyeti ortaya çıkmıştır. İnşallah bu salonda bulunan gençlerin tamamına, yakın bir sürede Türkiye'nin öncülüğünde yeni bir dünyanın kurulduğunu görmek nasip olacak. Belki biz görmeyeceğiz ama siz göreceksiniz. Onun için gayret ediyoruz."

"Özümüz, sözümüz bir olacak"

2023 seçimlerine az bir süre kaldığına işaret eden Kurtulmuş, 'bölgede vatandaşların başta terörün sona erdirilmesi olmak üzere, huzur ve güven ortamı ile yapılan birçok hizmetten memnun olduğunu' anlattı.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıkıntılarına, birtakım maddi zorluklara rağmen vatandaşlarımızın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi desteklemek için fevkalade uygun bir zemin içerisinde hareket ettiğini görüyorum. Çalışacağız, çabalayacağız, gayret edeceğiz. Gönüllerine girmeyi başardığımız gibi milletimizin gönlünden düşmemeyi de başaracağız. Yani daha fazla çalışacağız. Gelmeyene gideceğiz, uğramayana selam vereceğiz, kapımızı çalmayanın kapısını çalacağız. Özümüz, sözümüz bir olacak. İnsanlara mütevazı bir şekilde davranacağız. Çünkü biliyoruz ki; Allah kibirli dolaşanları sevmez."