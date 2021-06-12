AKP'li Kurtulmuş: Ne zaman imam hatipler kapandıysa Türkiye'de darbeler olmuş

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş , imam hatip okullarının, Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde halkın geniş kesimlerinin üzerinde ittifak ettiği en önemli projelerden birisi olduğunu söylerken, "Ne zaman bu okullar kapandıysa aslında bakıyorsunuz Türkiye'de ya darbeler olmuş ya da Türkiye'de millet iradesini yok sayan zihniyetler Türkiye'den almış başını gitmiş" dedi.

Kurtulmuş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince hazırlanan "İmam Hatip Neslinin Önderleri" kitabının, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuştu.

Kurtulmuş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İmam hatip okulları, Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde halkın geniş kesimlerinin üzerinde ittifak ettiği en önemli projelerden birisidir. Hemen hemen toplumun bütün kesimlerince Vefa'daki o ilkokulun bulunduğu alanda ilk imam hatip olduğu andan itibaren büyük bir destek verilmiştir, Anadolu'nun her tarafında verilmiştir. Dolayısıyla bu ciddi bir eğitim reformu, eğitimde devrim niteliğinde bir adımdır. Aynı zamanda Türkiye'de toplumsal olarak artık büyük kesimlerin katıldığı, işin içerisinde yer aldığı önemli bir müşterek projedir, toplumsal bir projedir."

"Ne zaman bu okullar kapandıysa..."

Numan Kurtulmuş, imam hatiplerin Türkiye sosyolojisinin yukarı doğru hareketlenmesini sağlayan müesseseler olduğunu söyledi. Bu okulların varlığı, gelişmesi ya da geriye gitmesinin Türkiye'deki demokrasi tarihinin de göstergesi olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Türkiye'de millet egemenliği ne zaman artmışsa ne zaman gelişmişse milletin siyasette söz söyleme gücü ne zaman artmışsa imam hatip okullarının önünün açıldığını görüyoruz. Ne zaman bu okullar kapandıysa aslında bakıyorsunuz Türkiye'de ya darbeler olmuş ya da Türkiye'de millet iradesini yok sayan zihniyetler Türkiye'den almış başını gitmiş. 12 Mart'tan sonra, 12 Eylül'den sonra, 28 Şubat sürecinden sonra bu okulların önünün kesilmek istenmesinin sebepsiz olmadığını düşünüyorum. Bu anlamda Türkiye'yi tepeden inme şekillendirmek isteyen, artık kendilerine göre bir şekilde adam etmek isteyen, toplumu dizayn etmek isteyenler toplumun yukarı doğru bu hareketliliğinden rahatsızlık duydukları için 12 Mart'ta da 12 Eylül'de de 28 Şubat'ta da bu okulların önünü kestiler."

Kurtulmuş, ülkenin genç nesillerinin en yüksek donanımla bu okullardan çıkabilmeleri için elden gelen her imkanı seferber edeceklerini söyledi.