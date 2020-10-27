AKP'li Kurtulmuş: Macron'un İslam'a saldırması tarihi bir aymazlıktır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un doğrudan doğruya İslam'a ve Müslümanlara saldırması tarihi bir aymazlıktır" dedi.

AKP'li Kurtulmuş Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı. Kurtulmuş'un açıklaması şöyle:

"Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un doğrudan doğruya İslam’a ve Müslümanlara saldırması tarihi bir aymazlıktır. Macron, Fransa’da yaşayan 5 Milyon Müslüman vatandaşını da bu şekilde tehlikeye atmıştır. Bu tavır Avrupa’da faşizmin ne kadar tehlikeli noktaya geldiğini ortaya koymuştur.

Fransa’da Peygamber Efendimize hakaretler içeren alçak karikatürleri gösteren öğretmenin öldürülmesi ne kadar büyük bir terör eylemi ise bu nedenle tüm Müslümanları töhmet altına almak da o derecede tehlikelidir, terörizmdir."

"Fransız mallarını boykot ediyoruz"

"Fransa'nın İslam'a, Müslümanlara ve Türkiye'ye karşı takındığı bu tavrı protesto ediyor ve Fransız mallarını boykot ediyoruz."