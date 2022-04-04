AKP'li Külünk'ten "kantinsiz okullar donatılsın" çağrısı: Bir simit parasını zor bulan çocuklarımız var

AKP MKYK Üyesi Metin Külünk, MEB ve STK'ların iş birliği ile kantinsiz okulların donatılması çağrısı yaparken,"Kantini olan okullarda bir simit parasını zor bulan çocuklarımız var" dedi.

AKP'li Külünk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yerel yönetimler de “kantin günü” ilan etmeli ve o gün ücretsiz ikramlar arz edilsin" ifadesini kullandı.

Külünk, şunları kaydetti:

"Ramazan okullara uğrar mı? Yoksulluğu iki şey büyütür: Habersizlik ve organizasyon eksikliği… Ramazan, haberdar olma ve organizasyon seferberliğidir. Aslında devlet dediğimiz de Ramazan ruhu gibi haberdar olmak ve organizasyon değil midir?

Hatta Ramazan dışındaki on bir ayı Ramazan ahlakıyla etkinleştirmek devletin aslî vazifesi değil mi? Elbette vazifesi zaten sosyal devlet ruhu son derece canlı ve hareket halinde. Hanedar olduğu an müdahil olan Devletimiz var tereddütsüz.

Peki, devletin haberdar olmadığı veya organizasyon eksikliği içinde olduğu konular var mı? Olmaz mı? Sonuçta devletin somut yüzü insan. Olabilir tabii ki. Haberdar etmek ve ilgilenmek hepimizin ödevi. Çünkü devlet hepimizin.

Medya dediğiniz de haberdar eden ve eksikliğe işaret eden hizmet değil mi? Öyle…

İmkansızlık sebebiyle geçtiğimiz yılda önemli rakam da çocuklar okullarından alınıyor. Kantini aktif olmayan binlerce okulumuz var. Kantini olan okullarda bir simit parasını zor bulan çocuklarımız var. Yani durumdan haberdarız. O zaman bir organizasyon yapalım.

Şöyle: Evvela MEB, kamu rehberliği yapsın. Memur-Sen bir kampanya başlatsın, STK’lar ve iş insanları el ele versin ve kantinsiz okullar donatılsın.

Bu destek çok cüzi rakamlarla verilebilir. Özellikle pandemiden bu yana işleri büyüyen marketlerden destek alınmalı. Hatta kesilen cezalar "Kantin Cezası" adıyla o kantinlere gönderilebilir.

Yerel yönetimler de artık stratejik ihtiyaç olmayan beton bina yatırımlarından uzaklaşarak doğrudan insanımıza odaklı sosyal çalışmalara kaynak miktarını güçlendirmeli.

Yerel yönetimler de “kantin günü” ilan etmeli ve o gün ücretsiz ikramlar arz edilsin. Beraberinde durumları olmayan ilkokul ortaokul öğrencilerine BURS desteği öne çıkarılmalıdır. Örnekler çoğaltılmalıdır."