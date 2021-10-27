AKP'li Külünk'ten AA'nın Fransa Büyükelçisi röportajına tepki: ‘Batıcılık’ hâlâ kompleksli profillerin yüzünü döndüğü adres

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk ve iktidara yakın isimler, Osman Kavala ile ilgili bildiriye imza atan Fransa Fransa Büyükelçisi Herve Magro ile ilgili övgü dolu sözlerin yer aldığı Anadolu Ajansı’nda yayımlanan söyleşiye tepki gösterdi. Külünk, bazen anlayamadıkları çok enteresan gelişmeler olduğunu belirterek “Galiba ‘Batıcılık’ hâlâ kompleksli profillerin hangi düşünce ve yaşam biçiminde olursa olsun yüzünü döndüğü adres. Eh hele de söz konusu Eyfel Kulesi ise kim hatırlar Hosan’ı" diye yazdı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "istenmeyen kişi" ilan edilmesi talimatı verdiği 10 büyükelçi arasında yer alan Magro için “Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Türkiye sevgisini AA'ya anlattı” başlığıyla yayınlanan haberde "Büyükelçinin Türkçe konuşması", "kebabı sevmesi" gibi özelliklerine yer verildi.

Magro’nun röportajda ayrıca “Arada problemler çıkar ama İki ülke arasında ama ben iki ülkenin, iki toplumun çok yakın olduğuna inanıyorum. Her zaman geleceğe bakmamız lazım” dediği belirtildi.

"Anlayamadım Fahrettin Altun"

Büyükelçiler krizi sürerken AA'nın Magro ile söyleşi yapmasına iktidara yakınlığıyla bilinen Ardan Zentürk tepki gösterdi. Zentürk, söz konusu haberi Twitter hesabı üzerinden paylaşıp Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik "Ben, Anadolu Ajansı'nın, "büyükelçiler krizi" sürerken, SALDIRGAN Fransız büyükelçi için hem de "FRANSA'NIN ANKARALI BÜYÜKELÇİSİ" başlıklı övgü yüklü bir söyleşi yayınlamasını ve bu söyleşilerin medyada yer bulmasını anlayamadım" paylaşımını yaptı.

“Söz konusu Eyfel Kulesi ise kim hatırlar Horasan’ı"

Eski AKP milletvekili de olan MKYK Üyesi Metin Külünk, Zentürk'ün Altun'a yönelik tepkisini alıntılayıp şöyle yazdı:

"Bazen anlayamadığımız çok enteresan gelişmeler oluyor ki Sayın Ardan Zentürk.

Galiba ”Batıcılık” hâlâ kompleksli profillerin hangi düşünce ve yaşam biçiminde olursa olsun yüzünü döndüğü adres.

Eh hele de söz konusu Eyfel Kulesi ise kim hatırlar Horasan’ı"