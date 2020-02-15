AKP'li Külünk isim vermeden SETA Koordinatörü'ne yüklendi: ABD'yi Suriye'de göreve çağıranlar 15 Temmuz'un failini bilmiyor mu?

'Uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye uzantıları' raporuyla gazetecileri fişlediği yorumlarına neden olan SETA'nın 'İdlib' kriziyle ilgili görüşleri AKP içinde tartışmaya neden oldu.

SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran Sabah gazetesindeki köşesinde Washington'ın İdlib krizinde inisiyatif alması durumunda Suriye masasındaki etkisinin genişleyeceğini yazdı. Duran "Washington’ın isterse yapabileceği çok şey var. Kamuoyu desteğinden muhaliflere silah yardımına, rejimin kritik üslerini vurmadan Türkiye’nin güvenliği için yeni öneriler getirmeye kadar.

Duran'a göre İdlib krizinde ABD'nin inisiyatif alması Türk-Amerikan ilişkilerinde toparlanmaya da katkı sağlayacak.

SETA Genel Koordinatörü Duran'ın bu görüşlerine AKP'nin İstanbul örgütlenmesindeki etkili isimlerden eski AKP Milletvekili Metin Külünk karşı çıktı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan görüşlerini paylaşan Külünk şöyle yazdı:

"ABD'yi Suriye'de göreve çağırma ve Türkiye'yi tekrar bu yanlışa mecbur etme tutum ve davranışı kabul edilemez. Kendi çıkarlarımız ekseninde Sayın Erdoğan liderliğinde sürdürülen politikaların tarihsel kodlarını herkesin iyi anlaması gerekiyor.

Külünk bilgi selinin devamında 15 Temmuz'u hatırlatarak "15 Temmuz akşamının faili Atlantik ötesi değil midir? ABD'nin Suriye'de yapacak çok işi var diyenler bunu bilmiyorlar mı?" dedi.