AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 11.5 milyon TL'ye yaptığı müze hizmete açılamadı

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında 11.5 milyon TL'ye tamamlanan Payitaht Müze binasını 2 yıl geçmesine rağmen hizmete açamadı.

AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 2017 yılında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda Payitaht Müzesi'nin temelinin atıldığını duyurmuştu. Selçuklu Sultanları’nın daha iyi tanınmasını sağlamak amacıyla inşaatına başlanan müze 2019 yılında tamamlandı. Toplamda 11,5 milyon TL harcanan müze binası aradan 2 yıl geçmesine rağmen hizmete açılmadı.

"Yeni bir cazibe alanı"

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, 2018 yılında Tahir Akyürek'in AKP'den milletvekili seçilmesinin ardından belediye başkanlığı görevini devralan Uğur İbrahim Altay, inşaat çalışmaları devam eden müzeye ilişkin açıklamalarda bulunarak Payitaht Müzesi’nin 5 bin metrekare alanda hayata geçirileceğini belirtmişti.

Altay o dönemde yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Müzede Selçuklu Sultanları Müzesi, sergi alanları, Miryokefalon Savaşı’nın hologram sistemiyle canlandırılacağı panorama bölümü, toplantı salonları bulunuyor. İçinde bulunduğu Kılıçarslan Şehir Meydanı’na ayrı bir anlam katacak olan Payitaht Müzesi, çevresindeki Ali Gav Medresesi ve Konya Sokağı ile şehrin merkezinde yeni bir cazibe alanı olacak."

"Vatandaş bilgilendirilmemekte"

Müze inşaatının atıl şekilde bekletilmesine tepki gösteren İyi Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, şöyle konuştu:

"Şehrimiz Selçuklu’nun başkentliğini yapan bir şehirdir. Tarihi bir mirasa sahip. Bu mirasa sahip çıkılması gerekiyor ancak maalesef şehrimizi idare edenler bu konuda yeterli bir çalışma ortaya koyamıyor.

Özellikle Payitaht Müzesi'nin yakınında bulunan Alaattin bölgesinde de yapılan kazı çalışmaları maalesef sonuçsuz kaldı ve akıbeti belli değil. Payitaht Müzesi de üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen bir türlü açılmadı.

İktidarın yerel yönetimleri ciddi paralar harcanan işlerden somut neticeler ortaya çıkartamıyor. Burada harcanan milletin parası. Payitaht Müzesi başta olmak üzere birçok konuda hem vatandaş bilgilendirilmemekte hem de süreç belirsiz hale gelmektedir. İyi Parti olarak konunun takipçisi olacağız."

Bakanlık ile ortak proje

Müze binasının hizmete açılmama nedenine ilişkin açıklama yapan belediye yetkilileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak bir proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.