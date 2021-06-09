AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Erdoğan'ın memleketi Rize için 25 adet ahşap otobüs durağı yaptıracak

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize için bütçe ayırdı. Kocaeli Belediyesi, Rize’nin Güneysu ilçesine 25 adet ahşap otobüs durağı yaptıracak.

AKP’li belediyeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize’ye yardımlara devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi olan Rize'nin Güneysu ilçesine Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar sürüyor.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda gündeme gelen, CHP'nin muhalefet ettiği durak yapım işi ihaleye çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 25 adet ahşap durak yaptıracak ve Rize'nin Güneysu ilçesine gönderecek. Söz konusu ihale 21 Haziran'da saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 427 bin TL aktarmıştı

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de daha önce Rize Belediyesi'ne 15 Temmuz meydan inşaatı için 427 bin TL aktardığı ortaya çıkmıştı.

Paranın, Bursa Büyükşehir Belediyesi bütçe emaneti listesinde kayıtlara alınan para transferinin ‘temsil ağırlamaya ait borçlar' adlı hesaptan gerçekleştirildiği tespit edilmişti.