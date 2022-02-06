AKP'li Büyükakın'dan "Yüz yıllık hesaplaşma olacak" sözlerine ilişkin açıklama: Sevr heveslilerini çok iyi biliyoruz; bizim hesabımız onlarla

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 2023 seçimlerinin önemine vurgu yaptığı konuşmasındaki "yüz yıllık hesaplaşma olacak” sözlerinin çarpıtıldığını savundu. Büyükakın, "Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkma mücadelesinden alıkoymak için mücadele eden Sevr heveslilerini ve onlarla beraber çalışanları da çok çok iyi biliyoruz. Bizim 100 yıllık hesabımız onlarladır" dedi.

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 4 Şubat’ta Çayırova’da düzenlenen Yerel Yönetimler Danışma Toplantısı’nda 2023 seçimlerinin önemine vurgu yaptığı konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna işaret edip "yüz yıllık hesaplaşma olacak" ifadesini kullanmıştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı AKP’li Tahir Büyükakın, gündem olan sözleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, toplantıda ifade ettiği sözlerinin bağlamından kopartılarak çarpıtıldığını savunan AKP’li Büyükakın, “Bizim hesaplaşmamız ancak ve ancak müstevliler ve şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle bir tutanlarla olur! Bağlamından kopartılarak çarpıtılan konuşma, benzerlerini başka vesileler ile başkaca toplantılarda da defalarca yaptığım; birilerinin ‘Sevr’ özleminin hiç bitmediğini vurguladığım, Türkiye’ye yönelik saldırıları anlattığım konuşmalardan biridir” dedi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“Çayırova ilçemizdeki Yerel Yönetimler Danışma Kurulu Toplantısı’nda yaptığım konuşma bilinçli bir şekilde bağlamından kopartılarak çarpıtılmıştır. Söylenmemiş sözler ‘söylenmiş’ gibi bir algı oluşturulmuştur. Dahası; onunla da yetinilmemiş şahsımı hedef alan acımasız ve ahlaksız bir saldırı kampanyasına dönüştürülmüştür.

Çarpıtmayı ve gerçekte ne söylediğimizi açıkça göstermek için bizim tarafımızdan paylaşılan video ise “o konuşmanın videosu ortaya çıktı” şeklinde servis edilerek yeni bir linç kampanyasına dönüştürülmüştür.

“Türkiye’ye yönelik saldırıları anlattığım konuşmalardan biridir”

Bizim tarafımızdan yayınlanan video izlendiğinde açıkça görüleceği üzere, söz konusu toplantıda ‘2023 yılında, yani yüzüncü yılında, Cumhuriyetle hesaplaşacağız’ şeklinde bir ifadem asla olmamıştır. Adını, İstiklal Savaşı Gazisi bir dededen alan ve bu adı gururla taşıyan, Tahir Büyükakın’ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetle bir hesaplaşması asla olamaz. Ne bundan önceki konuşmalarımızda ne de çarpıtılan konuşmamızda bu yönde bir imaya bile rastlanamaz.

Bizim hesaplaşmamız ancak ve ancak müstevliler ve şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle bir tutanlarla olur! Bağlamından kopartılarak çarpıtılan konuşma, benzerlerini başka vesileler ile başkaca toplantılarda da defalarca yaptığım; birilerinin ‘Sevr’ özleminin hiç bitmediğini vurguladığım, Türkiye’ye yönelik saldırıları anlattığım konuşmalardan biridir.

"Büyük zorlamayla çarpıtıldı"

“Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hem bölgesinde, yakın coğrafyasında, uzak coğrafyasında oyun kurmaya, kurulan oyunları da bozmaya başladı. 2023’te bunun duruşması olacak. 100 yıllık hesaplaşma olacak. İşte o gün 100 yıllık hesaplaşmada Cumhurbaşkanımızın yanında olacak mısınız?” şeklindeki açık ve net ifadelerim insaf dışı, ahlak dışı ve bir büyük zorlamayla çarpıtılmıştır.

"Bizim 100 yıllık hesabımız onlarla"

Bu ifadeleri çarpıtanlar için kullanılabilecek kötü niyet yakıştırması bile kifayet etmez. Türkiye Cumhuriyeti gözbebeğimizdir. Her birimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 100. yılında onu taçlandırmak için mücadele veriyoruz. Tekrarlanan darbelerle, 15 Temmuz kalkışmasıyla, teröre verilen desteklerle, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkma mücadelesinden alıkoymak için mücadele eden Sevr heveslilerini ve onlarla beraber çalışanları da çok çok iyi biliyoruz. Bizim 100 yıllık hesabımız onlarladır.

Şüphesiz Türkiye’nin adımları, tarih sahnesindeki kararlı yürüyüşü, coğrafyasındaki dik duruşu, kendisine ait olanı vermeme mücadelesi ‘birilerinin’ canını sıkmaktadır. Kimlerin 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Türkiye’yi durdurmak için bir büyük fırsat olarak gördükleri herkesçe malumdur. ABD Başkanı Biden’ın açıklamaları hepimizin hafızasına kazınmış değil midir? Türkiye’yi bölüp parçalamaya, Doğu Akdeniz’deki haklı varlığını sonlandırmaya, Güneyinde bir terör devleti kurmaya aş erenlerin gayretleri herkesçe malumdur.

Bunları anlattığım bir konuşmanın böylesine çarpıtılması üzerine, söz konusu konuşmanın videosunu bizzat kendimiz paylaştık. Umuyorduk ki konuşmayı izleyenler utanıp pişman olur. Tam aksi bu kez de ‘tepki toplayan konuşmanın videosu ortaya çıktı’ şeklinde son derece çirkin bir yaklaşım ortaya koydular.

Oysa ortaya çıkmadı. Oysa gizli saklı değildi. Oysa biz kendimiz yayınladık. Hal böyle iken şu saatten sonra yapacağımız tek şey hukuk önünde bu ‘yalan ve iftirayla’ sonrasında organize şekilde gelişen kötülükle mücadele etmektir.”