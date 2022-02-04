AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan '2023 seçimi' açıklaması: Yüz yıllık hesaplaşma olacak

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çayırova’da düzenlenen Yerel Yönetimler Danışma Toplantısı’nda konuştu. Büyükakın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve vizyonuyla memleketimiz kalkınıyor. Hem bölgesinde, yakın ve uzak coğrafyasında oyun kurmaya, kurulan oyunları da bozmaya başladı"

Konuşmasında İstanbul ve Ankara’da yoğun kar yağışının yaşandığı günleri hatırlatıp CHP'li belediyeleri hedef alan Büyükakın, “Sosyal medyadan tweet atıyorlar. Gazetelerden, televizyonlardan, kendi beslediği kanallar üzerinden algı yaratmanın derdine düşüyorlar" deyip "Aslında onlar da biliyorlar gerçeği. Nerede zor bir iş varsa yapan mutlaka bulunur, biliyorlar ki AK Partili belediyeler yapar, eder, hizmet üretir" diye devam etti.

"Teleferiği bu şehirde yapsa yapsa ancak AK Parti belediyeciliği yapar"

Teleferik projesinden örnek veren AKP'li Büyükakın, "Mesela bizim Kartepe’de yapacağımız teleferik projemiz var. Bu çalışma ile ilgili bunların ağabeyleri zaman zaman çıkıp ‘Hani teleferik yapacaktınız?’ diyorlar. Aslında onlar da biliyor ki, teleferiği bu şehirde yapsa yapsa ancak AK Parti belediyeciliği, AK Parti iktidarı yapar. AK Parti iktidarından önce bu memlekette aynı kaynaklar yok muydu? Bu kadar yatırım nasıl yapıldı? Yerin altından tüneller, yerin üstünden köprüler, 3. köprü, 3. havaalanı, hızlı tünel hatları Marmaray, Kuzey Marmara Otoyolu, Anadolu’nun birçok yerinde tüneller ve otoyollar… Bütün bunlar nasıl yapıldı, kaynak nasıl bulundu? Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve vizyonu ile bulundu" ifadelerini kullandı.

1923'E İŞARET ETTİ: YÜZ YILLIK HESAPLAŞMA

Konuşmasının devamında seçimlere sözü getiren Büyükakın, "Geçmişte televizyonlarda açıkoturumlar yapılırdı. Bir tanesinde rahmetli Erbakan hoca, yapacaklarını sıraladıktan sonra Mesut Yılmaz; ‘Bunları nereden yapacaksın? Kaynağı nereden bulacaksın?’ diye sordu. Erbakan hocamız da ‘Heyhat! At sahibine göre kişner” diyerek yanıt verdi. Evet, at sahibine göre kişner… Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve vizyonuyla memleketimiz kalkınıyor. Hem bölgesinde, yakın ve uzak coğrafyasında oyun kurmaya, kurulan oyunları da bozmaya başladı" sözlerini sarf etmesinin ardından "2023'te yüz yıllık hesaplaşma olacak. İşte o hesaplaşmada Cumhurbaşkanımızın yanında yer alacak mısınız?" diye sordu.

AKP'li büyükşehir belediye başkanı sözlerini şöyle tamamladı:

"Minareleri sen ezansız bırakma Allah’ım"

"Liderimizin sonuna kadar yanında yer alacağız. Gece demeyeceğiz, gündüz demeyeceğiz. 7 gün, 24 saat, sokak sokak, kapı kapı insanlarla birlikte çalışacağız. Ve inşallah 2023’te zaferi tekrar biz kazanacağız. Bu zamana kadar vermiş olduğunuz bütün güzel hizmetlerden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sürekçe çok daha büyük bir iyi bir çalışma dönemine girmemiz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi; ‘Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah’ım"