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AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan '2023 seçimi' açıklaması: Yüz yıllık hesaplaşma olacak

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve vizyonuyla memleketimiz kalkınıyor"

04 Şubat 2022 16:16

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 2023 seçimlerinin önemine vurgu yaptığı konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna işaret edip "yüz yıllık hesaplaşma olacak" ifadesini kullandı.

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