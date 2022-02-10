AKP'li Kestel Belediyesi’nden TÜGVA’ya tahsis

TÜGVA’ya devredilen kamu binalarına Kestel Kale Mahallesi’ndeki spor tesisi de eklendi. CHP, İYİ Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi Kestel Meydanı’nda duruma tepki gösterdi. Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre AKP’li Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’ın tutumu eleştirilerek, spor tesisinin Kestel Belediyespor’a kiralanması yerine TÜGVA’ya tahsisi basın açıklamasıyla kınandı.

MHP’li üyeler de ret oyu verdi

Kestel Belediye Meclisi’nde gündeme gelen devir işlemi muhalefet partilerinin tepkisine neden olmuş, belediyenin 200 liraya ihtiyacı olmadığı belirtilmişti. Muhalefetin itirazı üzerine 2 bin lira kira bedeli biçilen tesisle ilgili yapılan oylamaya MHP’li üyelerin de aralarında olduğu muhalefet grubu tarafından ret oyu verildi. Ancak AK Partili üyelerin oyları ile muhalefetin oyları eşit olunca, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’ın başkanlık oyuyla eşitlik bozuldu ve tesis TÜGVA’ya devredildi. Kira bedelini 200 liradan 2000 liraya yükseltmek zorunda kalan Belediye Başkanı Önder Tanır’ın aradaki farkı cebinden ödeyeceğini söylemesi tartışma yarattı.

“Bu vakıf, maalesef ilçemize de göz koymuş durumdadır”

Tahsisin gerçekleşmesini kınayan muhalefet partileri Kestel Meydanı’nda bugün basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı CHP Kestel İlçe Gençlik Kolları Başkanı Batıkan Altınyıldız okudu. TÜGVA’nın bilinen en önemli özelliğinin, kamu kurumlarına ya da AKP'li belediyelere ait binaların, bedelsiz ya çok düşük rakamlarla bu vakfa devredilmesi olduğunu belirten Altınyıldız, “Bu vakıf, maalesef Kestel ilçemize de göz koymuş durumdadır” dedi.

Tesisin mevcut durumuyla ilgili bilgi veren Altınyıldız şöyle konuştu:

"Kestel Belediyesi sözleşmeyi tek taraflı feshetti"

“Devredilen spor tesisi boş muydu, hayır. Bu spor tesisi Kestel Belediyesi tarafından yaklaşık 1,5 yıl önce ve 5 yıllık bir sözleşme ile Müftülüğe kiralanmıştı. Müftülük yetkilileriyle görüştük, Kestel Belediyesi sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmiş ve şimdi de yine 5 yıllık bir sözleşme ile TÜGVA’ya kiralıyor. Peki bu ilk kez mi oluyor? Hayır. Aynı TÜGVA, Kestel İlçe Müftülüğü’nün kullandığı küçük bir proje okulunun binasına da göz koymuş, Kestel Belediyesi o sözleşmeyi de tek taraflı feshederek, binayı TÜGVA’ya vermişti. İşin özeti şudur: Müftülüğün proje okuluna kim el koyuyor? TÜGVA… Müftülüğün kiralamış olduğu spor tesisine kim el koyuyor? Yine TÜGVA…”

“Belediye’ye ait kamu alanlarının TÜGVA gibi vakıflara devri ya da kiralanması yanlıştır ve kabul edilemez"

“Belediye’ye ait kamu alanlarının TÜGVA gibi vakıflara devri ya da kiralanması yanlıştır ve kabul edilemez. Kestel’e bu yanlışı yapan Belediye Başkanı Önder Tanır’ı Kestelli hemşerilerimize şikayet ediyoruz. Kale Mahallesi’ndeki spor tesisi ile ilgili atılacak en doğru ve güzel adım; bu tesisin halka açılması, Bölgesel Amatör Lig’e yükselme amacına doğru başarıyla koşan namağlup takımımız Kestel Belediyespor’a tahsis edilmesidir. Böylece Kestel Belediyespor kulübümüz de sürekli gelir sahibi olacaktır.”

İyi Parti Kestel İlçe Gençlik Kolu Başkanı Ömer Can Uymaz da açıklamasında Kestel Kale Spor Tesisleri içerisindeki halı saha ve kafeteryanın TÜGVA’ya 5 yıllığına kiraya verilmesine tepki gösterdi. Bu tesisin Kestel’deki gençlere danışılmadan vakfa peşkeş çekilmesinin iktidar partisinin ayıbı olduğunu belirten Uymaz şöyle konuştu:

"Kestel Belediyespor dururken bu vakfa verilmesi adaletsizliktir"

“75 bin nüfuslu Kestel’deki vatandaşlarımızın hakkı olan bu tesisin Kestel Belediyespor dururken bu vakfa verilmesi adaletsizliktir. Bu kiralama şekli yerine ihaleye çıkartılıp değerinde kiraya verilse, belediyemizin kasasına da gelir olurdu.”

DEVA Partisi Kestel İlçe Başkanlığı açıklamasında ise yapılan yanlışa derhal dur denmesi istendi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mülkiyeti Kestel Belediyesine Ait olan Kale spor tesisinin hiçbir ihale şartnamesi hazırlanmadan, 5 yıl süre ve sembolik bir ücret karşılığı kurallara uygun olmayan bir şekilde TÜGVA’ya verilmesini uygun bulmamaktayız.”