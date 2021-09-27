AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi, millet bahçesi içine 16 milyon TL'ye mutfak sanatları merkezi yaptırıyor

AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 100.9 milyon TL’ye yaptırdığı millet bahçesinin içine 16.2 milyon TL’ye mutfak sanatları merkezi, 6.6 milyon TL’ye de yeme içme mekanları da yaptıracak.

AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 6 Ağustos'ta ihaleye çıkarak millet bahçesi içerisine Mutfak Sanatları Merkezi yaptıracağını duyurdu. Merkez için 3 Eylül'de 16 milyon 238 bin TL'lik sözleşme imzalandı. Belediye ayrıca millet bahçesi içerisine yeme içme mekanları kurmak için de 9 Temmuz'da ihaleye çıkarak 1 Eylül tarihinde 6 milyon 648 bin TL'lik sözleşme imzaladı. Mutfak sanatları merkezi ve yeme içme mekanlarının toplam maliyeti 22 milyon 886 bin TL'ye ulaştı.

Sözcü'den deniz Ayhan'ın haberine göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri mutfak kültürünün çeşitli yönleriyle tüm dünyaya tanıtabilmek amacıyla millet bahçesi içerisine Mutfak Sanatları Merkezi yaptıklarını belirtti. Büyükkılıç, “Sucuğundan pastırmasına, mantısından Develi Cıvıklısı'na kadar yüzlerce lezzete sahibiz. Tüm lezzetlerimizi dünyaya tanıtmak için mücadele ediyoruz” dedi.