AKP'li Kavuncu: Bu ülkede 24 yıl boyunca Allah demek yasaklandı

AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, CHP'ye yüklenerek,"Sizin yüzünüzden bu ülkede 24 yıl boyunca Kuran okumak, Allah demek yasaklandı. Bu ülkede sizin iktidarınızda 1930-1950 yılları arasında 20 yıl boyunca imam, din görevlisi yetiştirilmedi" dedi.

Kavuncu, "Müslüman bir ülkede 4-6 yaş arasındaki çocuklara Kur’an öğretmeyi, ortaçağ zihniyeti olarak gören CHP, ne kadar maske takarsa taksın, fabrika ayarlarını değiştirmediği sürece böyle fecaatler işlemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kavuncu'nun Mecliste düzenlediği basın toplantısında açıklamaları şöyle:

"Müslümanların ortaçağı yoktur ve hiçbir zaman da olmamıştır"

"Müslüman bir ülkede 4-6 yaş arasındaki çocuklara Kur’an öğretmeyi, ortaçağ zihniyeti olarak gören CHP, ne kadar maske takarsa taksın, fabrika ayarlarını değiştirmediği sürece böyle fecaatler işlemeye devam edecektir. Boşuna takiye yapıp millete değiştik imajı vermeyin. Sizin siyasi emellerinize ulaşınca aziz milletimizi bir akrep gibi sırtından sokacağınızı herkes bilmektedir

Sizin yüzünüzden bu ülkede 24 yıl boyunca Kuran okumak, Allah demek yasaklandı. Bu ülkede sizin iktidarınızda 1930-1950 yılları arasında 20 yıl boyunca imam, din görevlisi yetiştirilmedi. 18 yıl boyunca İslam’ın şiarı Ezan-ı Muhammedi’nin okunması yasaklandı, ezan okuyanlar ya hapse atıldı ya da ağır para cezalarına çarptırıldı. 1944 yılında çıkardığınız bir kanunla en küçük, en basit namaz hocası kitapçığının bile basımını, okunması yasaklandınız. Sizin iktidarınızda 1938-1950 yılları arasında ecdat yadigarı 971 vakıf eseri, 3337 cami, mescit satıldı, tarumar edildi

Müslümanların ortaçağı yoktur ve hiçbir zaman da olmamıştır. Sizin kıble olarak gördüğünüz Bat’ının ortaçağı o dönemde özgür düşünceyi, bilimi yasaklayarak, kilise dogmatizmine karşı çıkanları engizisyon mahkemelerinde yargılayıp ateşlerde yakarken, İslam dünyası, bilimin aydınlığını temsil ediyordu. İbni Sina’yı, Farabi’yi, Biruni’yi ve daha onlarcasını hiç duydunuz mu? Hangi çağda yaşadılar hiç merak ettiniz mi? Artık ağzınızdaki bu çürümüş, kokuşmuş sakızı atın, bu akla ziyan ezberlerinizden kurtulun. Cami ile kilisenin aynı olduğu saplantısından, ihanetinden vazgeçin. İslam’ın tarih boyunca hiçbir zaman, ilime, bilime, sanata karşı olmadığını öğrenin. Belki o zaman milletle gerçek manada barışarak helalleşme imkanı bulur, belki o zaman iktidar olma hayalleri kurabilirsiniz. Buradan milletin meclisinden, milli ve manevi değerlerimizi, Anadolu topraklarından silmeye çalışan tek parti CHP zihniyetindekilere bir kez daha seslenmek istiyorum! Ne bu gün, ne de yarın, asla başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Ezanlarımızı susturamayacaksınız"