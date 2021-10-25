AKP'li Kahramanmaraş Belediyesi'nde bir personel 4 yıl boyunca işe gitmeden maaş almış

AKP'li Kahramanmaraş Belediyesi’ne 2016 yılında uzman olarak işe başlayan Selda Umur Göker'in ayrılıp farklı şehirlerde çalışmasına rağmen belediyeyle ilişiği kesilmedi. Göker, belediyeden 4 yıl boyunca 6 bin 500 TL maaş almaya devam etti.

AKP'li Kahramanmaraş Belediyesi'ne bağlı Akbel şirketine 2016'da iş güvenliği uzmanı olarak alınan Selda Umur Göker, 4 yıl farklı şehir ve şirketlerde çalışmasına rağmen AKP'li belediyeden 6 bin 500 lira maaş aldı. Belediyenin iş güvenliği ihalesini geçen yıl farklı bir şirket kazanınca Göker'in durumu ortaya çıktı.

Yakın arkadaşlar

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Göker'in çıkışı verilmeden önce ‘iş güvenliği uzmanı' olarak görünen meslek kodu da ‘koordinatör' olarak değiştirildi. Meslek kodu değiştirilmeden bir gün önce işten çıkartılıp geri alındı. Göker'in AKP'li yöneticilerle arkadaşlığı da dikkat çekiyor. Belediyeye iş güvenliği hizmeti veren firmada çalışan Veysel Debgici, AKP'li il Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici'nin kardeşi. Göker, AKP Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz'un yakın arkadaşı ve sosyal medyada ikili fotoğrafları var.