T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'li Kahramanmaraş Belediyesi'nde bir personel 4 yıl boyunca işe gitmeden maaş almış

Selda Umur Göker, işe gitmeden belediyeden 4 yıl boyunca 6 bin 500 TL maaş aldı

25 Ekim 2021 09:12

AKP'li Kahramanmaraş Belediyesi’ne 2016 yılında uzman olarak işe başlayan Selda Umur Göker'in ayrılıp farklı şehirlerde çalışmasına rağmen belediyeyle ilişiği kesilmedi. Göker, belediyeden 4 yıl boyunca 6 bin 500 TL maaş almaya devam etti.

AKP'li Kahramanmaraş Belediyesi'ne bağlı Akbel şirketine 2016'da iş güvenliği uzmanı olarak alınan Selda Umur Göker, 4 yıl farklı şehir ve şirketlerde çalışmasına rağmen AKP'li belediyeden 6 bin 500 lira maaş aldı. Belediyenin iş güvenliği ihalesini geçen yıl farklı bir şirket kazanınca Göker'in durumu ortaya çıktı.

Yakın arkadaşlar

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Göker'in çıkışı verilmeden önce ‘iş güvenliği uzmanı' olarak görünen meslek kodu da ‘koordinatör' olarak değiştirildi. Meslek kodu değiştirilmeden bir gün önce işten çıkartılıp geri alındı. Göker'in AKP'li yöneticilerle arkadaşlığı da dikkat çekiyor. Belediyeye iş güvenliği hizmeti veren firmada çalışan Veysel Debgici, AKP'li il Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici'nin kardeşi. Göker, AKP Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz'un yakın arkadaşı ve sosyal medyada ikili fotoğrafları var.

kahramanmaraş belediyesiSelda Umur Gökerbankamatikmaaştorpil
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24