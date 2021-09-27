AKP’li Kağıthane Belediyesi'nden 288 bin TL'lik lokum ihalesi

AKP’li Kağıthane Belediyesi, düzenlediği ihaleyle Baklavacı Güllüoğlu Mehmet Nejat Güllü Gıda Şirketi'nden 288 bin 40 TL'ye lokum aldı.

AKP’li Kağıthane Belediyesi’nin esnaf ziyaretleri ve organizasyonlarda dağıtılmak üzere binlerce liraya lokum satın aldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li Kağıthane Belediyesi’ne bağlı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 7 Eylül tarihinde “Kültürel Değerlerimizin Paylaşılmasının Sağlanması İçin Esnaf Ziyaretleri ve Organizasyonlarda Kağıthaneli Hemşehrilerimize Dağıtılmak Üzere Lokum Alımı" adı altında bir ihale düzenledi.

Sadece iki şirketin katıldığı ihaleyi, 288 bin 40 TL teklif veren Baklavacı Güllüoğlu Mehmet Nejat Güllü Gıda Şirketi’nin aldığı açıklandı. Şirket ile belediye arasında da 21 Eylül’de sözleşme imzalandığı belirtildi.