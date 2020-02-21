AKP'li kadın vekillerden İstanbul Sözleşmesi tepkisi: Kadın hiçbir varlık göstermesin istiyorlar, Erdoğan'ın yanlış bilgilendirdiler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden gözden geçirilmesi için çalışma yapılacağına ilişkin açıklaması, AKP içinde bu konuda erkek ve kadın vekiller arasında yaşanan derin görüş ayrılığını ortaya çıkardı. Daha önce bu konuda Erdoğan ile görüşerek sözleşmenin eleştirildiği gibi olmadığını belirten kadın vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanlış bilgilendirildiğini dile getiriyor.

AKP’li bir kadın yönetici, “İstanbul Sözleşmesi’nde sıkıntı yok, sorun yasaların uygulamasından kaynaklanıyor. Sözleşmeyi eleştirenler istiyorlar ki kadın hiçbir varlık göstermesin, dövülsünler, sövülsünler” diye konuştu.

İslamcı kesimlerin eşcinselliği teşvik ettiği, aile yapısını bozduğu, boşanmaları artırdığı gerekçesiyle eleştirdikleri İstanbul Sözleşmesi ve sözleşmeye dayalı olarak çıkarılan kadına şiddetin önlenmesine ilişkin 6284 sayılı yasa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden gözden geçireceğiz” açıklamasının ardından tekrar tartışmaya açıldı. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberine göre, AKP içinde Türkiye’nin hiçbir çekince koymadan 2011 yılında imzaladığı, 2012 yılında TBMM’den geçen ve 2014 yılında yürürlüğe giren sözleşmeyle ilgili nasıl bir adım atılacağı merak edilirken; bazı AKP yöneticileri, sözleşmenin bazı maddelerine çekince eklenmesine ilişkin TBMM’ye bir teklif getirilebileceği, 6284 sayılı yasasının eleştiri konusu olan evden uzaklaştırma ve yalnızca beyana dayalı şiddet tespitiyle ilgili maddelerin değiştirilebileceğini dile getiriyor.

AKP’li kadın yönetici ve vekiller, Erdoğan ile görüşmek istiyor

AKP’deki kadın yöneticiler ve vekiller ise, sözleşmenin ve yasanın tartışmaya açılmasına tepki gösteriyor. Bu konuda erkek ve kadın vekiller arasında görüş ayrılığı yaşanıyor. Partideki erkek yönetici ve milletvekillerinin bu konuda özel bir gayret içinde olduğunu vurgulayan AKP’li kadın yönetici, “Kadın vekillerimizin bu konudaki kanaati belli. Daha önce de yine erkek yöneticiler bu konuya gündeme getirmiş ve Cumhurbaşkanı’yla görüşmemiz sonucunda bir anlayış birliğine varmıştık. Ancak görünen o ki dışarda yürütülen kampanyayla birlikte bazıları hariç erkek yönetici ve vekillerimiz de özel bir gayret içinde ve Cumhurbaşkanı’na yanlış bilgi veriyor” görüşünü ifade etti. AKP’li kadın yönetici ve vekiller, konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istiyor.