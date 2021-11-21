AKP'li Kabaktepe: Madem helallik istiyorlar, seçimden önce "namus sözü" olarak verilen sözleri yerine getirsinler

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helallik açıklamasına dair, "Madem geçmiş kalsın geçmişte diyor ve helallik istiyorlar. O halde göstersinler samimiyetlerini. Seçimden önce "namus sözü" olarak verilen sözleri yerine getirsinler. İşten çıkartarak mağdur edilen 13 bin İBB çalışanına işlerini ve haklarını geri versinler." görüşünü savundu.

Kabaktepe Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzel bir pazar gününde; bir merhabaya veya bir muhabbete vesile olsun diye gündeme dair bir konuda içimden geçenleri aktaracağım. Hem inancımız hem de geleneğimiz için çok önemli bir kavram olan ve hayatımızın her anında kurduğumuz ilişkilere yön veren helallik konusunda, CHP'nin bu çıkışı, on yıllardır süregelen ayrımcı ve ötekileştirici bakış açılarını acaba bir kertede yok edecek mi? 28 Şubat'ta ve daha sonrasında özellikle kadınların inancı üzerinden uygulanan sistematik baskıya ve zulme çaldığınız alkışları unutturur mu? İşini ya da okulunu yarıda bırakmış binlerce insanın yarım kalan hayallerini tamamlar mı? Sorular listesi uzar gider..." düşüncesini dile getirdi.

Kabaktepe şu ifadeleri kullandı:

"Madem geçmiş kalsın geçmişte diyor ve helallik istiyorlar. O halde göstersinler samimiyetlerini. Seçimden önce "namus sözü" olarak verilen sözleri yerine getirsinler. İşten çıkartarak mağdur edilen 13 bin İBB çalışanına işlerini ve haklarını geri versinler. Milletimiz âlicenaptır. Helallik konusunda da hassastır ama samimiyet ister, dürüstlük ister. Buyrun fırsat, işten çıkarılan insanlarla helalleşin. Daha kabuk bağlamamış yaralarla yüzleşmek, milletimiz nezdinde samimiyetin en önemli göstergesi olacaktır. Samimiyet önemli. Sadece siyaset için değil insanlık için, insanca yaşamak için de önemli. Evvela samimiyet, evvela insanlık. Sonra siyaset."