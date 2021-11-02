AKP'li Kabaktepe, 1000 taksi projesine oy veren UKOME'deki bakanlık temsilcilerini "AKP grubu" olarak adlandırdı

AKP İstanbul İl Başkan Osman Nuri Kabaktepe, UKOME toplantısında 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşunun taksiye dönüştürülmesine onay veren bakanlık temsilcilerini "AKP grubu" olarak adlandırırken, "Halkımıza fayda sağlayacak her işe destek olacağız" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından taksi sayısını arttırmak üzere 750 minibüs ve 250 taksi, dolmuş taksiye dönüştürüldü. 29 Temmuz'da gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy birliğiyle alınan kararda, atıl durumdaki minibüs hattı sahibi esnafının araçları artık dolmuş taksi olarak kullanılacak. TIKLAYIN - İBB'nin, yeni taksi sistemi ve 5 bin yeni taksi önerisi 10. kez reddedildi

AKP'li Kabaktepe'de Twitter'dan yaptığı paylaşımda söz konusu projeye destek veren bakanlık temsilcilerini AKP grubu olarak adlandırdı.

Kabaktepe, Twitter'dan şunları kaydetti:

"AK Parti grubumuzun destekleriyle 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüşümü UKOME'de onaylanmıştı.

Bugün yapılacak kura çekimiyle birlikte İstanbullulara hizmet edecek 1000 yeni taksi şimdiden hayırlı olsun. Halkımıza fayda sağlayacak her işe destek olmaya devam edeceğiz."

UKOME üyeleri kimler?

Resmî Gazete’de 19 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliği ile UKOME’nin yapısı değiştirilmiş, UKOME’deki İBB temsilcisi sayısı 11 olarak kalırken toplam üye sayısı 27’ye çıkarılmıştı.



İmamoğlu, seçilmeden önce UKOME’de 11’i İBB, 10’u hükümet tarafından belirlenen 21 üye bulunuyordu ve belediye çoğunluktaydı. Ancak yapılan değişiklikle Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da UKOME bünyesine dahil edilerek üye sayısı bakanlıklar lehine 27’ye çıkarıldı.

UKOME'deki son üye sayıları şöyle:

İBB ve bağlı kuruluşlarının temsilcileri: 11

Bakanlıklar: 4

Jandarma Genel Komutanlığı: 1

Emniyet Genel Müdürlüğü: 1

Sahil Güvenlik Komutanlığı (İstanbul, İzmir, Antalya gibi deniz bulunan büyükşehirler için): 1

Liman Başkanlığı (İstanbul, İzmir, Antalya gibi deniz ve içsu bulunan büşükşehirler için): 1

Karayolları Genel Müdürlüğü: 1

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü: 2

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü: 1

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü: 1

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü: 1

AFAD: 1

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu: 1