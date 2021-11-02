AKP'li Kabaktepe, 1000 taksi projesine oy veren UKOME'deki bakanlık temsilcilerini "AKP grubu" olarak adlandırdı

AKP İstanbul İl Başkan Osman Nuri Kabaktepe, UKOME toplantısında 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşunun taksiye dönüştürülmesine onay veren bakanlık temsilcilerini "AKP grubu" olarak adlandırırken, "Halkımıza fayda sağlayacak her işe destek olacağız" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından taksi sayısını arttırmak üzere 750 minibüs ve 250 taksi, dolmuş taksiye dönüştürüldü. 29 Temmuz'da gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy birliğiyle alınan kararda, atıl durumdaki minibüs hattı sahibi esnafının araçları artık dolmuş taksi olarak kullanılacak.
AKP'li Kabaktepe'de Twitter'dan yaptığı paylaşımda söz konusu projeye destek veren bakanlık temsilcilerini AKP grubu olarak adlandırdı.
Kabaktepe, Twitter'dan şunları kaydetti:
"AK Parti grubumuzun destekleriyle 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüşümü UKOME'de onaylanmıştı.
Bugün yapılacak kura çekimiyle birlikte İstanbullulara hizmet edecek 1000 yeni taksi şimdiden hayırlı olsun. Halkımıza fayda sağlayacak her işe destek olmaya devam edeceğiz."