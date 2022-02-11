"AKP’li Isparta Belediyesi, CHP’nin gönderdiği aşevi TIR’ına su vermedi" iddiası

Isparta'da yaşanan kar felaketiyle şehrin birçok noktasında günlerce elektrik kesintisi yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından mağdur olan yurttaşlara yardım amaçlı aşevi TIR'ı gönderildi. AKP'li Isparta Belediyesi'nin, aşevine su vermediği belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e ulaşıp destek verebileceklerini söyledi. Başdeğirmen’in teklifleri “nazikçe” reddettiği belirtildi. Böcek, yardım teklifi reddedilse de aşevi TIR’ını kente gönderdi.

CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, TIR’ın su ihtiyacı olduğunu ancak AKP’li belediyenin su vermediğini anlattı. Halıcı, “Yardımların neden kabul edilmediğine anlam veremiyoruz” dedi.