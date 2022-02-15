AKP’li Isparta Belediyesi, 5 milyon lira değerinde seyir terası yapıyor

Yoğun kar yağışının ardından 4 gün boyunca elektriksiz kalan ve afet bütçesi olarak ayırdığı 1 milyon TL ile eleştirilen AKP’li Isparta Belediyesi'nin, 4 milyon 250 bin liraya seyir terası yaptırdığı öğrenildi. Seyir terasının aydınlatmasına da 1 milyon 128 bin 940 lira harcandığı belirtiliyor. Buna göre, yıl ortasında bitirilmesi planlanan seyir terasının maliyeti toplam 5 milyon 378 bin 940 TL oldu.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, Kirazlıdere'de 25 metre yüksekliğinde inşa edilecek cam seyir terasının yapımına başlandı. Teras, yürüyüş yoluyla birlikte 51 metre uzunluğa ve toplam 300 metrekare cam alana sahip olacak. Seyir terasına LED'li boyama armatürü, ledli havuz gömme armatürü, günışığı bahçe armatürü, LED salıncak türü aydınlatmalar için de 1 milyon 128 bin 940 TL ödendi. Projede seyir terasının gece ışıklandırmalarına da yer verildi.

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