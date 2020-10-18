AKP'li ismin şirketine 5 yılda 230 ihale!

AKP Gaziantep İl Yönetim Kurulu üyesi Ali Uncuoğlu’nun ortak olduğu Arge Grup Bilişim şirketinin, çoğu Türkiye genelindeki Devlet Malzeme Ofisi (DMO) olmak üzere kamu kurumlarından 5 yılda toplamda 230 ihale aldığı ortaya çıktı.

İhale işleri arasında masaüstü bilgisayar, bilgisayar masası, mouse seti, monitör, tarayıcı, A3 fotokopi makinesi ve mal alımı gibi kalemler var. Onlarca ihalenin toplam tutarı ise yaklaşık 14 milyon TL’yi buluyor.

Daha önce şirketin sadece Maliye ve Hazine Bakanlığı’na bağlı DMO Gaziantep Bölge Müdürlüğü’nden 2015 - 2019 tarihleri arasında yaklaşık 130 ihaleden 10 milyon TL aldığı ortaya çıkmıştı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak imzalı habere göre, Şirketin kazandığı ihalelerin Gaziantep ile sınırlı kalmadığı ve DMO’nun İstanbul, İzmir, Urfa, Elazığ, Diyarbakır, Van ve Ankara şubelerinden de ihale aldığı ortaya çıktı. Şirket, Sağlık Bakanlığı ve geçmiş dönemde İSKİ Genel Müdürlüğü’nden de ihale almış. Şirket, bu süreçte en yüksek tutarlı faturayı Fırat Üniversitesi’ne kesmiş.

"Baş döndüren başarı"

CHP Şahinbey İlçe Başkanı Zeki Gürsel, onuya ilişkin şu eleştirilerde bulundu:

“Baş döndüren rekorlara girecek bir ihale başarısı. Bu şirket başarısı mı? AKP’li yönetici olma başarısı mı? Ama maalesef 18 yıllık AKP iktidarı gerçeklerini göz önüne aldığımızda AKP’ye yakın şirketler bu ve buna benzer birçok ihale alıyor. Bu ihaleleri şeffaf, hak edilmiş ihale kabul ediyorsa Uncuoğlu ve DMO’nun bu ihalelerin detaylarını açıklamalarını kamuoyu adına talep ediyoruz."