AKP'li isme ait şirketin aldığı ihalelere tepki: İl başkanı olduktan sonra Allah, "Yürü ya kulum" demiş!

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun (TKİ) 2019 yılında yapılan 15 milyon kömür torbası ihalesinin büyük payını alan AKP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci’nin şirketi şimdi de Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü’nden 17 milyon değerinde bir ihale aldı. Özkeçeci’nin şirketi devlete 50 kiloluk şeker ambalaj torbası satacak.

Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Uğur Kalkan “50 yıllık sanayici, 35 yıllık çuval üreticisi olduğunu söyleyen Eyüp Özkeçeci, kayıtlara göre 2011 yılından il başkanı olduğu 2015 yılı başlarına kadar toplam 5 ihale almış. Bu 5 ihalenin toplamı 11.7 milyon. İl Başkanı olduktan sonra bugüne kadar ise 11 ihale almış bunların toplamı da 37.4 milyon. Yani Eyüp Bey, İl Başkanı olduktan sonra firmasına ‘Allah, yürü ya kulum’ demiş’’ sözleriyle tepki gösterdi.

Gaziantep AKP İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci’nin şirketinin, TKİ tarafından 2019’da yapılan 15 milyon kömür torbası ihalesinin büyük payını aldığı ortaya çıkmıştı. Özkeçeci daha sonra 2020 yılı için açılan kömür torbası ihalesinin de önemli bir kısmını almıştı. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Özkeçeci’nin şirketi ÜNAL Sentetik Dokuma Sanayii ve Ticaret AŞ’nin, şimdi de Türkiye Şeker Fabrikaları A Ş. Genel Müdürlüğü tarafından açılan ihalede en büyük payı aldığı ortaya çıktı.

Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

“AKP Gaziantep İl Başkanı’nın ihale başarısı artarak devam ediyor. Geçen aylarda bunun etik olmadığı konusunda kendisini defalarca uyarmıştık. Son 17.3 milyonluk ihalede 10 kişi doküman satın almış, 6 teklif verilmiş. Bu 6 teklifin 3 tanesi geçersiz sayılmış. Bu 3 geçersiz teklifin neden geçersiz olduğunu, bu teklifler arasında AKP İl Başkanı’nın firmasından daha uygun teklif veren var mıydı, onu da çok merak ediyorum. Eyüp Bey hem AKP İl Başkanlığı yapıp hem de devletten ihale kovalamayı etik buluyor mu?"