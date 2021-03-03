AKP'li İsmail Güneş: Koronavirüs'le mücadelede Uşak tarhanasının büyük rolü olduğunu düşünüyoruz

AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak'ın "düşük riskli iller" seviyesinde olduğunu belirterek, "Koronavirüs ile mücadelede, belki bilimsel olarak ispatı zor olan ama çocukluğumuzdan bu yana şifa kaynağı olduğuna inandığımız Uşak tarhanasının da büyük rolünün olduğunu düşünmekteyiz" dedi.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadeleyi başarılı şekilde sürdüğünü söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın son değerlendirmeleri ışığında bir risk haritasının ortaya çıkarıldığını belirten Güneş, bu haritaya göre, Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki illerin durumunun sevindirici olduğunu belirtti.

Seçim bölgesi Uşak'ın durumunun da "düşük riskli iller" seviyesinde olduğunu dile getiren Güneş, mücadelede emeği geçen herkese teşekkür etti. Uşak'ta bugüne kadar 25 bin 707 vakanın görüldüğünü, 660 kişinin öldüğünü hatırlatan Güneş, şöyle konuştu:

"Hemşehrilerimiz yaşanan kayıplar karşısında durumun vahametini anladılar ve c. Şu an günlük vaka sayımız 5, yoğun bakımda yatan hasta sayımız ise 2'ye düşmüştür. Maske, mesafe ve temizlik kuralları çok önemli.

"Tüm bu önlemlerin yanında, koronavirüs ile mücadelede, belki bilimsel olarak ispatı zor olan ama çocukluğumuzdan bu yana şifa kaynağı olduğuna inandığımız Uşak tarhanasının da büyük rolünün olduğunu düşünmekteyiz."

Güneş basın mensuplarına da tarhana çorbası ikram etti.