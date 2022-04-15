AKP'li isim: Sığınmacılar konusunda inandırıcılığımızı yitirdik; esas korkum, bir kıvılcımla istenmeyen olayların yaşanması

AKP'li bir isim, halktan kendilerine sığınmacılar konusunda şikâyetler geldiğini belirterek, "İşi olmayan eskiden iş isterken, şimdi işinin olmamasını Suriyelilere bağlıyor. Hayat pahalılığını bile onlara bağlıyorlar. Esas korkum, bir kıvılcımla istenmeyen olayların yaşanması. Buna ramak kaldı" diye konuştu.

Diken'den Altan Sancar'a konuşan AKP'li isim, eskiden "Din kardeşlerimiz bize sığındı" dediklerinde seçmenin yumuşadığını ama artık durumun böyle olmadığını söyledi.

AKP'li isim, "Suriyelileri açıklayabiliyorduk, ardından Afganlar gelmeye başladı. Seçmen de bize ‘Suriye komşu da Afganlar nasıl geldi’ diye soruyor. İnandırıcılığımızı da yitirdik" dedi.

AKP'li isim, çözümsüzlüğün kendilerinin aleyhine olduğunu, seçime doğru partisinin sığınmacılar konusundaki politikasının ve söyleminin değişeceğini umduğunu söyledi.

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