Eski TCMB Başkanı, İyi Partili Yılmaz: 500 liralık banknot gecikirse maliyeti ağır olur

AKP'li bir kaynak, 500 liralık banknot basılacağı iddiasını yalanlarken, her kademeden partilinin ekonomi tartışmasına girmemesi konusunda uyarıldığını söyledi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; bilgi veren bir kaynak, ekonomi yönetimi içerisin­de yeni kupürlü paranın hiç gündeme gelme­diğini belirtirken, “Her kademeden partili ekonomi tartışmalarına gir­memeleri konu­sunda sürekli uya­rılıyor. 500 TL'yi basmak demek enflasyonu kabul etmek, ‘başarısız oldum, ekonomi­yi yönetemedim' demek olur. Se­çim öncesi böyle bir hata herhalde yapılmayacaktır” dedi.

Öte yandan eski Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı ve İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz da 500 liralık banknotun zamanının geldiğini, ancak iktidarın seçim öncesi oy kaybı yaşanacağı endişesiyle süreci geciktirebileceğini söyledi. Yılmaz, 500 TL'lik banknot basımı geciktikçe para bas­ma maliyetinin artacağı uyarısında bulunurken, “Aklı başında kurum ted­biri alır, banknotu basar” dedi.