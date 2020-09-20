AKP'li ilçe başkanlığından kampanya: Üye olun, külliyede 1 gün geçirme fırsatını yakalayın

Rize Çayeli’nde AKP İlçe Başkanlığı, üye sayısını artırmak için kampanya başlattı. Yerel basına verilen ilanlarda vatandaşa, “Üye olun külliyede 1 gün geçirme fırsatını yakalayın” vaadinde bulunuldu.

İlanda ayrıca kimlerin üye olabileceği hakkında bilgiler yer alırken, verilen bağlantıdan ön üyelik kaydı yapma imkanı da sağlandı.

AKP İlçe Başkanlığı tarafından verilen ilanları gören yöre halkının bir kısmı tepki gösterdi. Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı sarayı için sarf ettiği “Burası devletin malıdır, milletin malıdır” ifadesini hatırlatan vatandaşlar, “Böyle bir kampanya mı olur? Hani burası milletin külliyesiydi? AKP'ye üye olmazsak külliyeye gidemeyecek miyiz?” diye sordu.

İlana AKP'ye oy veren vatandaşların da tepkili olduğu ileri sürüldü. Yaklaşık 45 bin nüfuslu ilçede, 31 Mart seçimlerini AKP'li adayı geride bırakan MHP'li İsmail Hakkı Çiftçi kazanmıştı.