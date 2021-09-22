AKP’li il başkan yardımcısı Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

AKP Denizli İl Başkan Yardımcısı Osman Tataroğlu (58), Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı Tataroğlu, 10 gün önce rahatsızlanınca Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada Koronavirüs nedeniyle tedaviye alınan Tataroğlu, bir süre sonra yoğun bakıma alınıp, entübe edildi. Tataroğlu, gece saatlerinde sağlık durumu kötüleşince doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Tataroğlu'nun cenazesi, Tavas ilçesinde kılınan namazın ardından Hırka Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.