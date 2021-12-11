AKP'li İbrahim Yurdunuseven: 19 yılda 261 adet Avrupa Birliği normlarına uygun yeni ceza infaz kurumu inşaatı tamamlandı

AKP İnsan Hakları Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, 19 yılda Türkiye’de 261 adet cezaevi açıldığını söyledi. Yurdunuseven, “2021 Aralık ayı itibariyle ülkemizde 385 ceza infaz kurumunda 295 bin 490 hükümlü ve tutuklu barındırılmaktadır. 2002 yılından bu yana 261 adet Avrupa Birliği normlarına uygun yeni ceza infaz kurumu inşaatı tamamlanarak, kullanıma açılmıştır” dedi.

AKP İnsan Hakları Başkan Yardımcısı ve AKP Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu Bütçesi üzerine açıklamalarda bulundu.

"71 bin 477 personel görev yapmaktadır”

2002’den bu yana 20.kez Türk milletinin inanarak ve güvenerek bütçe hazırlama yetkisini partisine verdiğini kaydeden Yurdunuseven, ceza infaz kurumlarının mevcut durumuna ilişkin ise, “Adalet Bakanlığımıza bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına Bağlı Kurumlarda Görev Yapan Personelin 42 bin 313’ı kadrolu, 28 bin 960’ı sözleşmeli ve 204'ü sürekli işçi olmak üzere toplam 71 bin 477 personel görev yapmaktadır” dedi.

Türkiye'de 19 yılda açılan cezaevlerinin Avrupa Birliği normlarına göre yapıldığını kaydeden İbrahim Yurdunuseven, şunları söyledi:

"295 bin 490 hükümlü ve tutuklu barındırılmaktadır"

“2021 Aralık ayı itibariyle ülkemizde 385 ceza infaz kurumunda 295 bin 490 hükümlü ve tutuklu barındırılmaktadır.2002 yılından bu yana 261 adet Avrupa Birliği normlarına uygun yeni ceza infaz kurumu inşaatı tamamlanarak, kullanıma açılmıştır.

Aynı zamanda infaz rejimine uygun olmayan, yeterli eğitim ve iyileştirme çalışması yapılamayan, çok eski yapılardan oluşması ve bazılarının taş bina olması nedeniyle fiziki kapasitesi yetersiz olan 372 ceza infaz kurumu da kapatılmıştır.

Mevcut ceza infaz kurumlarımızın elektrik, su, doğalgaz, sıhhi tesisat, çatı ve genel tadilatları kapsamında büyük ve küçük onarımları yaptırılarak kurumlarımızın fiziki şartları iyileştirilmiştir.”

İnfazlara ve mahkûm isyanlarına tanıklık eden, darbe yıllarının acılarının yaşandığı cezaevleri de müzeye dönüştürdüklerini söyleyen AKP'li Yurdunuseven, “Burada 2002 öncesi ve günümüzü karşılaştırmak isteyen her vekilimizi ve halkımızı Ulucanlar cezaevini ziyaret etmeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.