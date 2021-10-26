AKP'li Hüseyin Yayman: Türkiye yalan haber üretiminde dünyada birinci sırada

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sosyal medya platformlarının Türkiye'de temsilcilik açmalarına önem verdiklerini belirterek, "Türkiye yalan haber üretiminde dünyada birinci sıradadır" dedi.

Hüseyin Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Dijital Mecralar Komisyonunun ev sahipliğinde 4 Kasım'da Facebook'un temsilcisinin TBMM'de bir sunum yapacağını belirten Yayman, "Twitter'ın temsilcisini çağıracağız ve sonra da diğer sosyal ağların temsilcilerini çağıracağız. Sosyal ağların Türkiye'de temsilcilik açmasını çok önemli buluyoruz. Bunu TBMM'nin çok önemli bir adımı olarak görüyoruz." dedi.

Yayman, temsilciliklerin personel bulundurmamalarının ciddi bir problem olduğunu savunarak, "Türkiye yalan haber üretiminde dünyada birinci sıradadır. Biz TBMM Dijital Mecralar Komisyonu olarak üzerimize ne düşüyorsa çalışmaya devam edeceğiz. Bir muhataplık geliştirmek suretiyle Türkiye'de sosyal ağlarda yaşanan problemleri muhataplarına ileteceğiz" ifadelerini kullandı.

"Korona olmamın sebebini maske takmamama bağlıyorum"

Konuşmasında, kendisinin ikinci kez Koronavirüs hastalığını atlattığını belirten Yayman, "Benim 2 Sinovac, 2 Biontech aşım vardı. Antikorum da vardı ona rağmen ben korona oldum. Korona olmamın sebebini ben maske takmamama bağlıyorum. Koronanın geçtiğini düşündüm; buradan bir özeleştiri yaparak şunu söylemek isterim maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim" dedi. Yayman, aşı olunması çağrısında da bulundu.