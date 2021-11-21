AKP'li Hüseyin Yayman: Bence İbrahim Tatlıses’in sesi Freddie Mercury’den daha iyi

Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Facebook gibi büyük sosyal ağların temsilcilerini ve bu alanda çalışan akademisyenleri dinlemeye başladı.

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" köşesinde yer alan habere göre, Komisyon’un geçtiğimiz haftaki konuklarından biri Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan’dı. Eraslan sosyal medyada fotoğraf, resim ve görüntüyle yapılan manipülasyonlara dair birçok örnek paylaştı. Örneklerden biri de İbrahim Tatlıses'in dünyanın belki de en çok tanınan müzik grubu Queen'in solisti, Britanyalı şarkıcı “Freddie Mercury’le çekildiği iddia edilen fotoğraf oldu. Eraslan binlerce retweet alan bu fotoğraftaki kişinin Hasan Bora olduğunu, Tatlıses ile Freddie Mercury’nin birbirlerini hiç görmediklerini anlattı. Bu arada söze giren Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman manipülasyon tartışmasını bir kenara bıraktı, “Bence İbrahim Tatlıses’in sesi Freddie Mercury’den daha iyi” dedi.