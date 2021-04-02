AKP'li Hayati Yazıcı: Türkiye'nin seçimi yenilemesini gerektirecek herhangi bir neden yok

Muhalefetin sık sık erken seçimi gündeme getirmesini değerlendiren AKP Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, bu söylemlerin yapay ve çaresizlik içinde yapıldığını ifade ederek "Türkiye'nin seçimi yenilemesini gerektirecek herhangi bir neden ortada gözükmüyor" dedi.

Rize'de çeşitli ziyaretlerde de bulunan AKP'li Hayati Yazıcı, gazetecilere muhalefetin erken seçimi gündeme getirmelerine ilişkin konuştu.

Yazıcı, erken seçim söylemlerinin yapay ve çaresizlik içinde yapıldığını ifade ederek "Türkiye'nin seçimi yenilemesini gerektirecek herhangi bir neden ortada gözükmüyor. Hükümetimiz dimdik ayakta, parlamento çalışıyor. Bir hükümet kurma bunalımı ortada yok. Bir meclis başkanı seçememe gibi bir sorun yok. Dolayısı ile bir erken seçim ile meclisin yapısının yenilenmesini gerektirecek herhangi bir sebep yok. Seçimler inşallah Anayasada yer aldığı gibi 2023 yılında gerçekleşecek" dedi.

Erken seçim söylemlerinin kimse tarafından kabul görmediğini söyleyen Yazıcı, "Bunlar beyhude beyanlar. Günlük, gündelik, başka bir şey üretemeyen muhalefetin dile getirdiği söylemler. İçi boş söylemler olarak görüyorum" diye konuştu.