AKP'li Hasankeyf Belediye Başkanı Abdülvahap Kusen: Benim de içim sızlıyor

Anadolu Ajansı'nın "Hasankeyf yeni yüzüyle misafirlerini bekliyor" haberinde kullandığı fotoğraflarla başlayan tartışmaya AKP'li Hasankeyf Belediye Başkanı Abdülvahap Kusen de dahil oldu. Kusen "Hasankeyf'in o eski silüetini sorarsanız benim de bir sızı ama hayat da devam ediyor. Üzülüp oturacak halimiz yok. Tabii üzüldük maddi manevi ama nihayetinde o kalenin korunmasıyla ilgili yapılan bir çalışmaydı" dedi.

Habertürk'ün bölgeden yaptığı yayına katılan AKP'li Hasankeyf Belediye Başkanı Abdülvahap Kusen ortaya çıkan görüntünün düzeltilmesi için bölgede büyük bir ağaçlandırma çalışması yapılacağını belirterek, tarihi beldenin son hali için, "Benim de içim sızlıyor" diye konuştu.

Diğer düzenlemeler hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmeler yapacaklarını söyleyen Kusen, bölgede yapılanlar nedeniyle bazı hak sahiplerinin mağdur olduğu yönündeki eleştirilere ise, haklı şikayetlerin olduğunu ve durumlarının düzeltilmesi konusunda ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Ilısu Barajı nedeniyle su altında bırakılan, kültürel ve doğal miras alanları arasında yer alan Hasankeyf'teki tarihi eserlerin taşınmasına ilişkin tartışmalar sürerken, Anadolu Ajansı'nın konuya ilişkin, "Hasankeyf yeni yüzüyle misafirlerini bekliyor" başlıklı haberi sosyal medyada da eleştirilmişti.