AKP'li Hamza Dağ: Instagram çökmüş, Facebook çökmüş, WhatsApp çökmüş; 19 yıldır kesilmeyen hizmetin adı AK Parti

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, tüm dünyada sosyal medya platformlarının çökmesiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Dağ, "Instagram çökmüş, Facebook çökmüş, WhatsApp Çökmüş 19 yıldır kesilmeyen hizmetin adı Ak Parti" dedi.

Aynı çatı altında hizmet veren sosyal medya platformları Facebook ve Instagram ile birlikte popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'da erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Tüm dünyada yaşanan erişim problemiyle ilgili AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak, "Instagram çökmüş, Facebook çökmüş, WhatsApp Çökmüş 19 yıldır kesilmeyen hizmetin adı Ak Parti" ifadesini kullandı.