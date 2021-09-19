AKP'li Hamza Dağ, Erdoğan'ın masasındaki son anketi paylaştı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın masasındaki son anketi paylaştı. Dağ, "Zaman zaman gerileme oldu, ilerleme oldu. Bunların sebebini de biliyoruz. En fazla 3, 4 puan gerileme oldu. 38'in altına hiç inmedi. Şu anda 40, 41 civarında. Cumhur İttifakı şu anda 50'nin üzerinde. Hedefimiz 2018 seçimlerinden daha fazla oyla ipi göğüslemek." ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında soruları yanıtladı.

"Ekonomideki sorunu AK Parti aşacak"

Ekonominin, seçmeni en çok etkileyen konuların başında geldiğini söyleyen Dağ, "Vatandaşımız şunu görüyor: Bu sorunu aşacak olan parti yine AK Parti. Tabii ki yine biz aşacağız. Rasyonel de bakıyoruz olaya. Hiç görmezlik noktasında değiliz. Üretim, tedarik ve rafa gelmesi sürecinde fahiş bir kar elde etme söz konusuyla bununla ilgili Ticaret Bakanlığımız çalışma yapıyor. Bir tarafta da enflasyon. Bunlar pandemiyle beraber dünyanın sorunu. Orta vadeli programla enflasyonla mücadeleyi merkeze aldık." dedi.

"Şu anki anketler tam bir manipülasyon"

Dağ, "AK Parti eski desteğini kaybetti mi? Oylarınızda bir gerileme olduğunu gözlemliyor musunuz?" sorusuna "Önce anketleri söyleyeyim. AR-GE Başkanlığı döneminde hiç duymadığım anket firmaları son bir senedir peydahlandı. Böyle bir anket firması yok. Nasıl, ne şekilde manipülasyon yapıyorlar? Biz sonuç olarak bunların araştırmasını yapıyor ve görüyoruz. Şu anki anketler tam manipülasyon. Biz, bizdeki verileri biliyoruz." ifadeleri ile yanıt verdi.

"Birinci partinin değiştiğini kim diyor"

Dağ şöyle devam etti: "CHP 15 veya 16. Bunu geçerli oylar üzerinden ve kararsızları dağıttığınızda yine 41, 42 yapıyor. Ben araştırmalara baktığımda yine oran aynı noktalara geliyor. Biz 42 almıştık 2018'de. Cumhurbaşkanımız 53 almıştı. Biz bunun 40, 41, 42 civarında gittiğini görüyoruz. Düşme dediğiniz, bu ülkedeki birinci partinin değişmesi lazım. Hangisi diyor birinci partinin değiştiğini?

"Cumhur İttifakı yüzde 50'nin üzerinde"

Zaman zaman gerileme oldu, ilerleme oldu. Bunların sebebini de biliyoruz. En fazla 3, 4 puan gerileme oldu. 38'in altına hiç inmedi. Şu anda 40, 41 civarında. Cumhur İttifakı şu anda 50'nin üzerinde. Hedefimiz 2018 seçimlerinden daha fazla oyla ipi göğüslemek."