AKP'li Hamza Dağ'dan ekonomi eleştirilerine yanıt: Vesayetin, terörün peşine takıldıkları gibi şimdi de doların peşine takılıyorlar

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, muhalefetin ekonomiyle ilgili eleştirilerine yanıt vererek, "Dertleri Türkiye olsaydı terör örgütleriyle iş tutanlarla iş tutmaz, ülke bekasını kendi hırslarından önde tutarlardı. Vesayetin, terörün, pandeminin, doğal afetlerin peşine takıldıkları gibi şimdi de doların peşine takılıyorlar" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomiyle ilgili açıklamalarına dair haberin görsellerini de paylaşan Hamza Dağ, “İhracat rekorları nasıl kırılıyor? Çünkü Türkiye üretiyor. Ama işlerine gelmiyor.” ifadelerini kullandı.

“İhracat rekorları nasıl kırılıyor?” diye soran Dağ, şöyle devam etti:

"Biliyorlar işlerine gelmiyor"

"İmalat sanayii üretimindeki artışla, üreticimizin dış talebe yetişme yarışına girmesiyle kırılıyor. Dünyada birçok ülke küçülürken, pandemiye rağmen Türkiye büyüyor. Çünkü Türkiye üretiyor. Ama işlerine gelmiyor. Savunma sanayiinde ve daha birçok alanda yerli üretim patlaması yaşandığını, tarihi gaz keşiflerinin yapıldığını, yenilenebilir enerjideki ilerlemeyi ve tüm bunların cari açığı kapatmaya başladığını… Biliyorlar. İşlerine gelmiyor."

"Dertleri türkiye olsaydı yatırımcıları tehdit etmezlerdi"

"Aynı kişiler, önceki yıllarda alınan faiz yükseltme kararları için 'ülke tefecilere peşkeş çekilmesin', 'yüksek faiz tedavi etmez' diyorlardı. Şimdilerde faizin yükseltilmesi için yanıp tutuşuyorlar. Çünkü dertleri farklı. Dertleri Türkiye olsaydı, sırf ülkemize yatırım gelmesin diye 'Türkiye’de can ve mal güvenliği yok' diyecek kadar alçalmazlar, yatırımcıları tehdit etmezlerdi."

"Dertleri Türkiye olsaydı terör örgütleriyle iş tutanlarla iş tutmazlardı"

Dertleri Türkiye olsaydı terör örgütleriyle iş tutanlarla iş tutmaz, ülke bekasını kendi hırslarından önde tutarlardı. Vesayetin, terörün, pandeminin, doğal afetlerin peşine takıldıkları gibi şimdi de doların peşine takılıyorlar. Takılsınlar. Türkiye engellere takılmayacak. Vatandaşına sahip çıkarak yoluna doludizgin devam edecek."