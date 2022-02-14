AKP'li Hacı Özdemir: Elektrik pahalıysa bunun sebebi muhalefettir

AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, zamlardan CHP’yi sorumlu tutan AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı’ya destek verdi. Çamlı’nın kendini iyi ifade edemediğini söyleyen Özdemir, “Eğer bugün elektrik pahalıysa bunun sebebi muhalefettir” demek istediğini, meselenin de bu olduğunu savundu.

Elektrik, doğal gaz ve akaryakıta yapılan peş peşe zamlara vatandaşların tepkisi sürüyor. Esnafın ve vatandaşın zam isyanını değerlendiren AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, “Ben vatandaşın tepkisini olumlu görüyorum. Tepki koyanların tepki göstermesinin sebebi çözümü bizde görmesi. 79 yıl başkaları hükümet etmiş şimdi siz 19 yıldır hükümet ediyorsunuz. Bütün sorunları sizin çözmenizi bekliyorlar” dedi.

Pozitif Bakış'a konuşan AKP'li Özdemir, geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında elektrik ve doğal gaza yapılan zamların sorumlusunun AKP değil, 'CHP zihniyetinin bir ürünü' olduğunu söyleyen AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'ya da destek verdi.

Özdemir'in açıklamaları şöyle:

"Bütün sorunları sizin çözmenizi bekliyorlar"

“Vatandaşın tepkisini değerli buluyoruz. Siyaset yapıyorsanız vatandaşa küsemezsiniz. Vatandaş size yanlış yapabilir, bazen kastını aşan ifadeler kullanabilir ama siz büyüklüğün şanından diyerek affedeceksiniz. Bugün 120 bin Konyalının oyunu alarak oraya gitmişim. Biz vatandaş sıkıntı çekerken ‘bana ne’ diyecek konumda değiliz.

Bunu diyenin de milletvekilliğinde ne olacağı belli olmaz. Ben vatandaşın tepkisini olumlu görüyorum. Vatandaşın tepkisini bir psikolojik tahlil yapacak olursak şu anlama geliyor; ‘Biz sizden bu konuda çözüm bekliyoruz. Tepkimizi de ortaya koyuyoruz.’ Tepki koyanların tepki göstermesinin sebebi çözümü bizde görmesi. 79 yıl başkaları hükümet etmiş şimdi siz 19 yıldır hükümet ediyorsunuz. Bütün sorunları sizin çözmenizi bekliyorlar.”

"Yusufeli Barajı'na engel olunmasıydı çoktan elektrik sağlamaya başlamıştı"

“Geçen bir arkadaşımızı tiye aldılar. Belki kendisini tam ifade edemedi. Çünkü onlar tiye alınacak şeyler değildi. Eğer bugün elektrik pahalıysa bunun sebebi muhalefettir, geçmiş zamanlardaki ihmaller ve yanlış politikalardır' diye bir demeç verdi.

Mesele de böyledir. Nükleer santral yapacağız, yapamazsın. Hidroelektrik santral yapacağız, yapamazsın. Mahkemeye başvuru, anayasa mahkemesine gider, durdurur. Eğer Yusufeli Barajı'na engel olunmasıydı çoktan elektrik sağlamaya başlamıştı, bugün biz biraz daha rahat olacaktık.

Nükleer Santral bugün Türkiye'nin yüzde 10 elektrik ihtiyacını karşılayacak bugün hala karşı çıkıyorlar. Mecliste kaç defa şahit oldum, ‘portakal, limon bahçeleri gidiyor' diyorlar. Nereye kurulacak? Her şeye karşı çıkıyorlar.”"