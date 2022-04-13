AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin "ekmek indirim kuponu"na CHP'den tepki: Bu ekmek karnesidir

Gaziantep’te 2 lira 50 kuruş olan ekmeği 1 lira ucuz almaları için vatandaşlara indirim kuponu dağıtıldı. CHP’ler “Bu ekmek karnesidir. Çok üzüntü verici” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Fırıncılar Odası'nın imzaladığı protokolle, ekmekte 1 liralık indirim kuponları hazırlandı. Protokol gereği aradaki fark belediye bütçesinden ödenecek.

Eski CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Umut Yılmaz, AKP'nin 20 yıldır iktidarda olduğunu belirterek, “Onlar dağıtılan kartlara ‘İndirim Belgesi' diyor ama bize göre karne” dedi

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre; CHP'li Yılmaz, “20 yılı aşkın bir süredir iktidarda olan bir partinin bu gün geldiğimiz noktada savaş dönemlerinde yaşanan ekmek karnelerini görmek üzüntü verici" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise bunun bir karne olduğu iddialarını reddetti ve 126 bin dar gelirli aileye aylık 150 ekmeği 1 TL indirimli olarak vereceklerini söyledi. Şahin, “Karne, piyasada bulunmayan bir şeyin ne kadar alınması gerektiğine ilişkin sınırlandırma belgesidir. Ekmekte sıkıntı yok. Bizim yaptığımız destektir. Ramazanda 150 milyon TL'lik gıda paketi yardımı da yapılacak” ifadelerini kullandı.