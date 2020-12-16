Bütçe görüşmelerinde “Bir kadın tacize, tecavüze uğradığında ‘olabilir böyle şeyler’ diyecek kadar ahlaksız zihniyetler bu bütçede yok” diyerek, CHP’li Sera Kadıgil’e tepki gösteren AKP’li Eyüp Özsoy’a uyarı cezası verildi.

2021 Yılı Bütçe Görüşmelerinde konuşan AKP İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Eyüp Özsoy, “Bu bütçede elbette kadınlar var. Fakat bir kadın taciz ve tecavüze uğradığında sessiz kalan, üstünü örtmeye çalışan, hatta ‘olabilir böyle şeyler’ diyecek kadar ahlaksız zihniyetler bu bütçede yok” dedi.

Özsoy’un bu konuşması, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sıralarından tepkilere yol açtı, bir kadın milletvekiline yönelik bu sözlerin söylenemeyeceğini belirtilirken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel söz alarak, Özsoy’a yanıt verdi.

Özel, Özsoy’un, CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü’nün, “Elbette olur; bu kadar eğitimsizliğin, bu kadar sıkıntının, bu kadar kötü politikanın olduğu yerde CHP’de de olur, AKP’de de olur.

Önemli olan hep birlikte mücadele etmektir ve biz bu konuda tavizsiziz. Herkesin öyle olması lazım” dediği konuşmasının ilk cümlesini aldığını belirterek, bir kadın milletvekiline yönelik bu sözlerin, “yiğitliğe de adını aldığı ilçenin yetiştirdiği bir evlada sığmayacağını” söyledi.

"İsim vermedim"

Tartışmanın ardından kürsüye çıkan Özsoy, isim vermediğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Hayretler içindeyim. Çünkü burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı geliyor, bakanlar geliyor, ‘öyle konuşamazsın’ diyorlar. Biz çıkıp konuşuruz yine, ‘böyle konuşamazsın’ deniliyor. Siz her şeyi çıkıp söyleyeceksiniz, her türlü hakareti edeceksiniz… Hiçbir konuşmamda isim vermedim”

HDP'den tepki

Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Özsoy’un konuşmasının TBMM İçtüzüğünü 67’nci maddesine aykırı olduğunu, Başkanlık Divanınca uyarılması gerektiğini söyleyerek, “Öznesi varsa çıksın söylesin ama temiz dille söylesin” dedi.

Uyarı cezası aldı

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Eyüp Özsoy’a, sükunet ve çalışma düzenini bozması nedeniyle TBMM İçtüzüğüne göre uyarı cezası verdi, bütün milletvekillerini, içtüzüğe uymaya, kaba ve yaralayıcı bir dil kullanmamaya çağırdı.