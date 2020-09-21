AKP'li eski belediye başkanı Yılmazer'in silahla vurduğu kişi hayatını kaybetti, Yılmazer tutuklandı

AKP'li eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer (63), tartıştığı Atıf Argun'u (67) tabancayla yaraladı. Yılmazer’in silahıyla yaralanan Argun yaşamını yitirdi.

Yılmazer, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Ne olmuştu?

Dlay, dün (21 Eylül) saat 18.30 sıralarında kent merkezinde meydana geldi. Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer ile Atıf Argun arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmazer, belinden çıkardığı tabancayla Atıf Argun'a ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Argun, kanlar içinde yere yığıldı. Tabancayla ateş ettiği sırada eski başkan Yılmazer de elinden yaralandı.

2004 yerel seçiminde AKP’den Sinop Belediye Başkanı seçilen ve 2009 yılına kadar 5 yıl boyunca başkanlık yapan Zeki Yılmazer, bu süre içerisinde sit alanı olduğu belirtilen Karakum Yolu üzerindeki sahili doldurmak suçu başta olmak üzere, çeşitli dosyalardan, görev süresi bitimi ardından cezaevine girip çıktı.