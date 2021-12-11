AKP'li Esenler Belediyesi'nin TÜRGEV'e bedelsiz tahsis ettiği binanın girişi börekçiye kiralandı!

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre TÜRGEV Esenler’in işlek bir noktasında bulunan binanın giriş katını bir börekçiye kiraya verdi.

Belediye meclisinde gündem dışı söz olan CHP’li üye Kemal Şahin, “Esenler Belediyesi, taşınmazını yandaş TÜRGEV’e bedelsiz olarak ve 25 yıllığına verdi. TÜRGEV de öğrenci yurdunu Sarıyer Börekçisi yaptı" dedi.

Binanın amacı dışında kullanıldığını ve TÜRGEV’in binadan 50 bin lira aylık kira aldığını söyleyen Şahin, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“Tevfik Göksu’nun amacı yandaşa kaynak sağlamak mı? Yoksa vatandaşın size güveni kalmadığı, gençlerin bu gibi vakıflarda bulunmak istemediğinden öğrenci bulamayıp, börek işine mi başladınız? Eğitimden uzak, çıkarcı bir anlayış gözler önündedir.”

“Esenler Belediyesi’ne ait mülkler yandaş TÜRGEV’e bedelsiz tahsis edilirken belediye bünyesindeki müdürlükler için kiralanan yerlere yıllık 6 milyon TL kira ödemektedir” diyen Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sizleri eğitim öğretime destek diyerek yandaşı kayırma anlayışınızın karşısında, eğitime öğretime sağladığı destekler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) var. İBB 51 bin 890 öğrenciye karşılıksız burs vermektedir. Var olan öğrenci yurtlarının yanı sıra yapım aşamasında olan yurtlarımızın yapımı hızla tamamlanarak gençlerimizin kullanımına sunulacaktır. İBB’nin insan ayrımı yapmadan, kamu malını yandaş vakıflara değil, vatandaşın yararına sunarak 16 milyon İstanbulluya özveriyle hizmet etmektedir. Öğrencilere yurt sağlayacağız diye çıktığınız yolda karşımıza Namlı Sarıyer Börekçisi çıktı.”

Göksu, 'Çatlasanız da patlasanız da destek vereceğiz' demişti

Esenler Belediye Başkanı Göksu, ekim ayında belediye meclisinde yaptığı bir konuşmada “TÜRGEV’e, TÜGVA’ya, Ensar’a ve İlim Yayma Cemiyeti’ne çatlasanız da patlasanız da destek vermeye devam edeceğiz” demişti.